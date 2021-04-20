В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Теннесси находится на четвертой позиции. В 46 матчах регулярного сезона он заработал 49 зачетных баллов.

В первом поединке этого месяца «Нэшвилл» крупно слился «Далласу» (1:4), из-за чего была прервана серия «хищников» из шести поединков без поражений.

Но после потери в битве с «шерифами» «Предс» одержали верх над «Чикаго» (3:0), а также прихлопнули «Детройт» (3:2 Б; 7:1). А еще одно поражение в апреле «Смэшвилл» пережил в игре с «Тампой» (0:3).

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Позже подопечные Джона Хайнса разобрались с «Далласом» (3:2 Б) и отомстили «молниям» (7:2). В двух недавних поединках «Нэшвилл» уступил «Каролине» (1:4; 1:3).

«Чикаго»

Команда из Иллинойса занимает на данный момент пятую строчку в зачете Центрального дивизиона. В 45 поединках регулярного первенства она сумела заработать 47 очков.

Апрельские выступления в НХЛ «Чикаго» начал с двух поражений. В неудачных матчах соперниками «Блэкхокс» были «Каролина» (3:4) и «Нэшвилл» (0:3).

Первую же победу в текущем месяце «дрозды» одержали в поединке с «Далласом» (4:2), после чего команда Джереми Коллитона крупно слилась «шерифами» в следующем матче (1:5).

Затем пару раз «Чикаго» огорчил «Коламбус» (4:3; 4,3 ОТ), а после выезда в Огайо «Би-хокс» крупно проиграли «Детройту» (4:1). В последнем матче «дрозды» дали соперникам достойную ответку (4:0).

Прогноз

Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Чикаго» — 3.19.

«Нэшвилл», несмотря на два недавних поражения в играх с лидерами, проводит хороший отрезок сезона. Он готов отбиваться от конкурентов в борьбе за плей-офф.

А прямым соперником за четвертое место является как раз «Чикаго», разрыв между которым составляет 2 пункта. К счастью, «Блэкхокс» не в идеальной форме, что позволит «хищникам» рассчитывать в родных стенах на максимум баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» с форой -1 за 2.24.