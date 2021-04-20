ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПервый титул новой эры. «Барса» поиздевалась над «Атлетиком» Сердар Азмун и Андрей МостовойИнъекция адреналина разбудила «Зенит». Питерцы спаслись в Краснодаре Чичарито продолжает выступления в «Гэлакси»МЛС: кто фаворит и за кем стоит следить
  • 18:00
    • Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Ювентусом»
  • 19:12
    • «Атлетико» всухую разгромил «Эйбар»
  • 18:52
    • Рублев уступил Циципасу в финале «Мастерса» в Монте-Карло
  • 18:34
    • «Сочи» оказался сильнее ЦСКА
  • 18:33
    • Дубль Холанна помог «Боруссии» разгромить «Вердера»
  • 18:17
    • Промес, Ларссон и Понсе — в атаке «Спартака» на матч с «Уфой»
  • 17:32
    • «Арсенал» в добавленное время избежал поражения от «Фулхэма»
    Все новости спорта

    «Нэшвилл» увеличит отрыв от «Чикаго» в таблице?

    «Нэшвилл» — «Чикаго». Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч НХЛ 20 апреля 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Нэшвилл Предаторз Прогнозы на Чикаго Блэкхоукс
    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Чикаго»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бен Харпур
    В матче регулярного сезона НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Чикаго». Матч пройдет на «Бриджстоун Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 20 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Нэшвилл»

    В турнирной таблице Центрального дивизиона коллектив из Теннесси находится на четвертой позиции. В 46 матчах регулярного сезона он заработал 49 зачетных баллов.

    В первом поединке этого месяца «Нэшвилл» крупно слился «Далласу» (1:4), из-за чего была прервана серия «хищников» из шести поединков без поражений.

    Но после потери в битве с «шерифами» «Предс» одержали верх над «Чикаго» (3:0), а также прихлопнули «Детройт» (3:2 Б; 7:1). А еще одно поражение в апреле «Смэшвилл» пережил в игре с «Тампой» (0:3).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже подопечные Джона Хайнса разобрались с «Далласом» (3:2 Б) и отомстили «молниям» (7:2). В двух недавних поединках «Нэшвилл» уступил «Каролине» (1:4; 1:3).

    «Чикаго»

    Команда из Иллинойса занимает на данный момент пятую строчку в зачете Центрального дивизиона. В 45 поединках регулярного первенства она сумела заработать 47 очков.

    Апрельские выступления в НХЛ «Чикаго» начал с двух поражений. В неудачных матчах соперниками «Блэкхокс» были «Каролина» (3:4) и «Нэшвилл» (0:3).

  • НХЛ. «Флорида» выиграла у «Тампы», «Миннесота» — у «Сан-Хосе», Капризов забил 17-й гол в сезоне
  • Сегодня

    • Первую же победу в текущем месяце «дрозды» одержали в поединке с «Далласом» (4:2), после чего команда Джереми Коллитона крупно слилась «шерифами» в следующем матче (1:5).

    Затем пару раз «Чикаго» огорчил «Коламбус» (4:3; 4,3 ОТ), а после выезда в Огайо «Би-хокс» крупно проиграли «Детройту» (4:1). В последнем матче «дрозды» дали соперникам достойную ответку (4:0).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Чикаго» — 3.19.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    «Нэшвилл», несмотря на два недавних поражения в играх с лидерами, проводит хороший отрезок сезона. Он готов отбиваться от конкурентов в борьбе за плей-офф.

    А прямым соперником за четвертое место является как раз «Чикаго», разрыв между которым составляет 2 пункта. К счастью, «Блэкхокс» не в идеальной форме, что позволит «хищникам» рассчитывать в родных стенах на максимум баллов. Наши прогноз и ставка — победа «Нэшвилла» с форой -1 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бетис — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кадис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Насьонал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Интер Майами — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Леванте — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021     «Авангард» — «Ак Барс»
  • Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф
    • 01:23 16/04/2021
    «Нэшвилл» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 20.04.2021. Прогнозы на хоккей. «Нэшвилл» увеличит отрыв от «Чикаго» в таблице?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры