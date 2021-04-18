НХЛ. «Флорида» выиграла у «Тампы», «Миннесота» — у «Сан-Хосе», Капризов забил 17-й гол в сезоне

«Монреаль» — «Оттава» 0:4

По голу в этом матче забили российские защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Оттава» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Зуб — 3 (Батерсон, Штютцле), 3:03 — 0:1. Батерсон — 14 (Ткачак, Норрис), 33:12 — 0:2. Батерсон — 15 (бол., Ткачак, Норрис), 55:26 — 0:3. Зайцев — 2 (п.в., Пинто), 55:45 — 0:4. Вратари: Прайс (55:39 — 55:45) — МюррейВратари: Прайс (55:39 — 55:45) — МюррейШтраф: 8 — 8Броски: 23 (3+11+9) — 15 (5+5+5)

«Монреаль» — «Оттава»

«Аризона» — «Сент-Луис» 3:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сент-Луис» — 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) Голы: Блэй — 6 (Перрон, Парэйко), 1:23 — 0:1. Бозак — 3 (бол., Хоффман, Данн), 8:14 — 0:2. Голигоски — 2 (Н. Шмальц, Гарлэнд), 21:41 — 1:2. Келлер — 13 (бол., Экман-Ларссон, Дворак), 30:34 — 2:2. Бантинг — 7 (Чикран, Фишер), 44:00 — 3:2Вратари: Кемпер — Биннингтон (57:32 — 57:39, 57:57)Штраф: 2 — 6Броски: 29 (10+10+9) — 22 (11+4+7)

«Аризона» — «Сент-Луис»

«Виннипег» — «Эдмонтон» 0:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) Голы: Бэрри — 6 (бол., Макдэвид, Ямамото), 32:00 — 0:1. Пулюярви — 10 (Макдэвид, Драйзайтль), 46:37 — 0:2. Чейссон — 7 (бол., Бэрри, Драйзайтль), 52:57 — 0:3Вратари: Хеллибак (57:06 — 59:17) — СмитШтраф: 12 — 6Броски: 26 (9+4+13) — 25 (10+12+3)

«Виннипег» — «Эдмонтон»

«Тампа-Бэй» — «Флорида» 3:5

Нападающий «Флориды» Никита Гусева набрал первое очко за новую команду. Российский хоккеист отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом «Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Флорида» — 3:5 (1:3, 1:1, 1:1) Голы: Монтур — 6 (Беннет), 8:41 — 0:1. Хернквист — 14 (бол., Барков, Гусев), 12:31 — 0:2. Пойнт — 18 (Сергачев, Палат), 13:40 — 1:2. Юбердо — 15 (Нутиваара, Unknown), 19:52 — 1:3. Ватрано — 15, 37:34 — 1:4. Чернак — 3 (Коулман, Хедман), 39:15 — 2:4. Жозеф — 11 (Хедман, Пойнт), 41:53 — 3:4. Дюклер — 6 (п.в., Гудас), 59:10 — 3:5Вратари: Василевский (58:02 — 59:10) — БобровскийШтраф: 6 — 4Броски: 31 (15+7+9) — 32 (11+11+10)

«Тампа-Бэй» — «Флорида»

«Детройт» — «Чикаго» 0:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) Голы: Кейн — 15 (Хиностроза), 19:39 — 0:1. Дебринкэт — 22 (Хагель, Мерфи), 32:40 — 0:2. Калынюк — 2 (Хиностроза, Кейн), 41:16 — 0:3. Зутер — 12 (п.в., Хиностроза), 55:27 — 0:4Вратари: Бернье (54:43 — 55:27) — СуббанШтраф: 4 — 12Броски: 29 (10+10+9) — 27 (5+8+14)

«Детройт» — «Чикаго»

«Каролина» — «Нэшвилл» 3:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нэшвилл» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Слэвин — 2 (Гики, Лоренц), 18:18 — 1:0. Йоси — 6, 31:36 — 1:1. Хаканпяя — 1 (Трочек), 48:55 — 2:1. Свечников — 12 (п.в., Ахо, Хэмилтон), 58:09 — 3:1Вратари: Неделькович — Сарос (57:51 — 58:09, 58:19 — 59:20)Штраф: 4 — 4Броски: 48 (24+7+17) — 28 (7+11+10)

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Миннесота» — «Сан-Хосе» 5:2

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 17-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд клуба по очкам для новичков (36).

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло провел 1767-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу. Рекорд НХЛ по матчам с учетом плей-офф принадлежит Марку Мессье (1992), Марло идет на втором месте (1962).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Голы: Бернс — 6 (Балцерс, Хертл), 12:02 — 0:1. Зуккарелло — 10 (бол., Юханссон, Хартман), 14:35 — 1:1. Эрикссон Эк — 14 (Гринуэй, Фолиньо), 15:11 — 2:1. Паризе — 7 (Бродин, Бонино), 15:47 — 3:1. Капризов — 17 (Зуккарелло), 21:14 — 4:1. Штурм — 6 (Соуси), 39:11 — 5:1. Келльман — 1 (Лабанк, Донато), 57:45 — 5:2Вратари: Кяхкенен — Джонс (Корженарж, 40:00)Штраф: 4 — 8Броски: 28 (17+7+4) — 28 (9+8+11)

«Миннесота» — «Сан-Хосе»

«Даллас» — «Коламбус» 5:1

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Всего же в этом сезоне на его счету 24 (9+15) очка в 43 играх.

Единственный гол «Коламбуса» в этой игре забил российский защитник Владислав Гавриков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Коламбус» — 5:1 (1:1, 4:0, 0:0) Голы: Гавриков — 2 (Бьоркстранд, Аткинсон), 6:06 — 0:1. Бенн — 9 (Клингберг, Гурьянов), 12:35 — 1:1. Гурьянов — 9 (Бенн), 30:10 — 2:1. Павелски — 18 (Робертсон, Линделл), 33:14 — 3:1. Клингберг — 7 (Робертсон, Хинтц), 33:34 — 4:1. Линделл — 5 (Хинтц, Павелски), 36:40 — 5:1Вратари: Эттингер — Корписало (Мерзликинс, 33:34)Штраф: 4 — 18Броски: 32 (11+8+13) — 22 (9+6+7)