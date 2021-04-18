В матче регулярного сезона НХЛ «Аризона» будет принимать «Сент-Луис». Матч пройдет на «Хила Ривер Арене» 18 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Аризона» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аризона»

В 44 матчах регулярного первенства команда из Глендейла заполучила 43 очка, из-за чего в таблице Западного дивизиона она снова оказалась на пятой позиции.

После кошмарной игры с «Колорадо» 1 апреля, в которой «койоты» были разбиты (3:9), «Аризона» провела серию из трех поединков без поражений.

Стартовал этот период для команды Рика Токкета с двух матчей против «Анахайма» (4:2; 3:2 ОТ). А еще в одной игре «псы» без проблем разобрались с «Лос-Анджелесом» (5:2).

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Во второй встрече с «Кингз» «Аризона» осталась без набранных баллов (3:4). С этого поединка начался отрезок из пяти поражений. Далее «Йотис» проиграли «Вегасу» (4:7; 0:1), «Колорадо» (2:4) и «Миннесоте» (2:5).

«Сент-Луис»

Команда из Миссури успела провести в регулярном сезоне 42 игры. Сейчас она находится на четвертом месте в турнирной таблице Западного дивизиона с 44 баллами на счету.

С 23 марта по 6 апреля «Сент-Луис» настигла негативная полоса из семи поединков без побед. Она стартовала с гостевых матчей против «Вегаса» (1:5) и «Миннесоты» (0:2).

Позже «ноты» проиграли «Анахайму» (1:4; 2:3 ОТ), оказались слабее «Колорадо» (2:3; 1:2) и снова получили полную сетку от «Вегаса» (1:6). Размочить былые неудачи ребятам Крэйга Беруби удалось еще в одной дуэли с «отбросами» (3:1).

Затем «Сент-Луис» снес «Миннесоту» (9:1) и обыграл «дикарей» более скромно (3:2 ОТ). А в последнем матче «музыканты» потерпели поражение от «Колорадо» (3:4).

Прогноз

Победа «Аризоны» оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Сент-Луиса» — 2.36.

На данном этапе «регулярки» «койоты» испытывают все то, что не так давно пережил сам «Сент-Луис». Но пока у команды Токкета серия поражений составляет 5 матчей.

На «Хила Ривер Арене» между собой встретятся прямые конкуренты за место в топ-4, поэтому хозяева получат дополнительную мотивацию. Они попробуют не только оборвать неудачный стрик, но и обойти «Блюз» по очкам. Наши прогноз и ставка — победа «Аризоны» или ничья за 1.68.