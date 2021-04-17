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    «Анахайм» выстоит в игре с «Вегасом»?

    «Анахайм» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 1.88) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Вегас»
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    Чейз де Лео
    В матче регулярного сезона НХЛ «Анахайм» будет принимать «Вегас». Матч пройдет в «Хонда Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.80
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    «Анахайм»

    В турнирной таблице Западного дивизиона команда из Калифорнии занимает последнее место. Ей на счет накапало 35 баллов, добытых в 44 встречах «регулярки».

    В начале этого месяца «Анахайм» дома дважды принимал «Аризону». В обоих поединках «кряквы» потеряли очки (2:4; 2:3 ОТ). Перед этим «Дакс» успели проиграть «Колорадо» (2:5), из-за чего их серия поражений дошла до трех матчей.

    Но прервать негативный отрезок ребятам Даллас Экинса удалось 7 апреля, когда «утки» разгромили «Сан-Хосе» (5:1). Но в паре следующих встреч они уступили «Колорадо» (0:2; 1:4).

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    Два последних матча «Анахайм» провел в гостях против «Сан-Хосе». И снова «акулы» не доставили коллективу Экинса никаких проблем (4:0; 4:1).

    «Вегас»

    Хоккейная команда из Невады в 42 встречах регулярного чемпионата заработала 60 очков, что позволяет ей занимать второе место в таблице Западного дивизиона.

    Апрель начался для «Вегаса» не лучшим образом. «Отбросы» потерпели три поражения на своем льду. Уступили они «Лос-Анджелесу» (2:4) и «Миннесоте» (2:3 Б; 1:2).

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    • Выпутаться из серии неудач команде Питера Дебура удалось 6 апреля во встрече с «Сент-Луисом» (6:1). Но в следующем поединке с «нотами» «Голден Найтс» проиграли (1:3).

    После всех тех неприятных результатов коллектив из Невады добыл четыре победы. На «Т-Мобайл Арене» «Вегас» разобрался с «Аризоной» (7:4; 1:0), а в «Стейплс Центре» он дважды разделался с «Лос-Анджелесом» (4:2; 6:2).

    Прогноз

    Победа «Анахайма» оценивается в 3.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Вегаса» — 1.88.

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    В начале месяца команда Дебура растратила очки, но в последнее время она собралась и выдала ряд достойных поединков.

    После игр с «Лос-Анджелесом» «отбросы» с хорошим настроением продолжат путешествие по Калифорнии, где в «Хонда Центре» они смогут одолеть самый слабый клуб дивизиона. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» за 1.88.

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