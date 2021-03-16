В матче регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Филадельфию». Матч пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 16 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Команда с Манхэттена сыграла в 26 матчах регулярного первенства и насобирала за все время 25 очков. В таблице Восточного дивизиона она идет шестой.

Весенняя кампания в НХЛ началась для «Рейнджерс» позитивно. «Синерубашечники» выиграли в трех встречах кряду, чего в текущем сезоне еще не было.

В этих матчах команда Дэвида Куинна одержала верх над «Баффало» (3:2) и пару раз снесла «Нью-Джерси» (6:1; 6:3). А вот в трех следующих поединках «рейнджеры» остались без очков.

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Команда из Нью-Йорка уступила «Питтсбургу» (1:5; 2:4) и «Бостону» (0:4). А еще в одной дуэли с «Брюинз» «Рейнджерс» добыли убедительную победу (4:0).

«Филадельфия»

Филадельфийский коллектив принял участие в 25 матчах «регулярки». Сейчас на его счету имеется 29 очков. А в таблице Восточного дивизиона «летчики» занимают пятое место.

В этом месяце «Филадельфия» провела семь поединков. А вот победить ей удалось только в двух встречах. В одной такой игре «Флайерз» обыграли «Питтсбург» (4:3).

Затем был другой матч с «пингвинами», в котором коллектив Алена Виньо оказался слабее (3:4). Уступили ребята из Пенсильвании и «Вашингтону» (1:3).

Позже «Филадельфия» в «Веллс Фарго Центре» вырвала победу у «Баффало» (5:4 Б). А в двух крайних матчах с «Кэпс» «летчики» снова остались без очков (3:5; 4:5).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.79, на ничью — 4.58, а на победу «Филадельфии» — 2.23.

Разумеется, сейчас «Рейнджерс» нельзя назвать сильнейшим соперником. Однако «Филадельфия» сама подсела и начала часто проигрывать.

Кроме того, в каждом матче в этом месяце команда Виньо пропускала минимум 3 шайбы. Поэтому вернувшийся Панарин и компания могут настрелять в сетку «летчиков» приличное количество голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2.5 за 1.77.