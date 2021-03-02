В матче 1/4 финала «Востока» «Металлург» Мг будет принимать «Барыс». Матч пройдет на арене «Металлург» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Регулярный чемпионат магнитогорский клуб закончил на третьем месте в зачете Восточной конференции. В 60 матчах ему удалось заработать 81 балл.

Не так давно «Металлург» Мг и «Барыс» встречались друг с другом в Магнитогорске. В игре 7 февраля «лисы» без проблем разобрались с гостями из Казахстана (3:0).

А после той встречи «Магнитка» проиграла четырежды в шести поединках. Сперва «сталевары» влетели «Йокериту» (2:5) и «Трактору» (3:4 ОТ).

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Затем была победа над «Витязем» (2:1 Б) и минимальное поражение от «Нефтехимика» (0:1). Далее команда Ильи Воробьева хлопнула «Ак Барс» (3:2 Б) и уступила «Трактору» (2:3 ОТ).

«Барыс»

Казахстанская команда финишировала в таблице Восточной конференции на шестой позиции. За 60 игр регулярного первенства она заработала 69 очков.

После проигранной встречи «Металлургу» Мг 7 февраля (2:3) «Барыс» вышел на лед еще шесть раз. В половине матчей коллектив из Нур-Султана обыграл соперников.

Сперва команда Юрия Михайлиса дома разобралась с «Авангардом» (3:2 ОТ) и «Автомобилистом» (2:1). А в других встречах она уступила «Сибири» (1:5) и «Ак Барсу» (3:4 ОТ).

Далее в Мытищах «Барыс» раскатал «Куньлунь» (3:0), а в своем последнем поединке регулярного первенства казахстанцы крупно проиграли «Авангарду» (2:5).

Прогноз

На победу «Металлурга» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.32, а на победу «Барыса» — 3.74.

В регулярном чемпионате команды провели четыре поединка, в которых трижды «Магнитка» была сильнее. Но ни в одном из матчей соперники не настреляли больше 5 шайб в течение основного времени.

В первой плей-офф встрече стороны также могут осторожничать и провести скромный по результативности поединок. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 с коэффициентом 1.62.