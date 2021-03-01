В матче регулярного сезона НХЛ «Чикаго» будет принимать «Детройт». Матч пройдет в «Юнайтед Центре» 1 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Чикаго» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

После недавнего игрового дня «Блэкхокс» подвинулись на четвертое место в зачете Центрального дивизиона. На их счету имеется 26 баллов, добытых в 22 поединках.

Во второй половине февраля «Чикаго» дважды зарубился с «Детройтом» на чужом льду. В обоих играх «дрозды» оказались победителями (3:2 ОТ; 2:0).

После встречи с «крыльями» команда Джереми Коллитона сразилась с «Каролиной» и уступила «ураганам» на выезде (3:5). А затем «Би-хокс» обыграли «Коламбус» (6:5 Б).

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Еще один матч с «Коламбусом» «Чикаго» затащил в основное время (2:0), а в недавней игре команда Коллитона в «Хонда Центре» уступила «Детройту» (3:5).

«Детройт»

Клубу из Детройта удалось подняться на седьмое место в таблице Центрального дивизиона. За 23 игры в регулярном первенстве он получил 17 очков.

В семи последних матчах «Детройт» трижды сразился именно с «Чикаго». Сперва на «Литтл Сизарс Арене» «крылышки» дважды проиграли гостям (2:3 ОТ; 0:2).

А после поединков с «дроздами» коллектив Джеффа Блашилла был раздавлен «Флоридой» (2:7). Но позже «Ред Уингз» добыли победу над «пантерами» (2:1).

Далее «Детройт» дома принимал «Нэшвилл» и уступил «хищникам» 24 февраля (0:2). Через пару дней «крылья» снесли «Нэшвилл» (5:2), а в недавней игре они взяли верх над «Чикаго» (5:3).

Прогноз

На победу «Чикаго» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, ничья оценивается в 4.46, а победа «Детройта» — в 3.02.

В последнее время «дрозды» редко позволяли себе терять очки в играх с соперниками, которые изначально считаются слабейшими представителями дивизиона. Но «крылышки» дали бой в «Юнайтед Центре» и добыли победу (5:3).

В ответке хозяева приложат все усилия, чтобы поставить аутсайдеров на место. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче с коэффициентом 1.66.