«Чикаго»
После недавнего игрового дня «Блэкхокс» подвинулись на четвертое место в зачете Центрального дивизиона. На их счету имеется 26 баллов, добытых в 22 поединках.
Во второй половине февраля «Чикаго» дважды зарубился с «Детройтом» на чужом льду. В обоих играх «дрозды» оказались победителями (3:2 ОТ; 2:0).
После встречи с «крыльями» команда Джереми Коллитона сразилась с «Каролиной» и уступила «ураганам» на выезде (3:5). А затем «Би-хокс» обыграли «Коламбус» (6:5 Б).
Еще один матч с «Коламбусом» «Чикаго» затащил в основное время (2:0), а в недавней игре команда Коллитона в «Хонда Центре» уступила «Детройту» (3:5).
«Детройт»
Клубу из Детройта удалось подняться на седьмое место в таблице Центрального дивизиона. За 23 игры в регулярном первенстве он получил 17 очков.
В семи последних матчах «Детройт» трижды сразился именно с «Чикаго». Сперва на «Литтл Сизарс Арене» «крылышки» дважды проиграли гостям (2:3 ОТ; 0:2).
А после поединков с «дроздами» коллектив Джеффа Блашилла был раздавлен «Флоридой» (2:7). Но позже «Ред Уингз» добыли победу над «пантерами» (2:1).
Далее «Детройт» дома принимал «Нэшвилл» и уступил «хищникам» 24 февраля (0:2). Через пару дней «крылья» снесли «Нэшвилл» (5:2), а в недавней игре они взяли верх над «Чикаго» (5:3).
Прогноз
На победу «Чикаго» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 2.13, ничья оценивается в 4.46, а победа «Детройта» — в 3.02.
В последнее время «дрозды» редко позволяли себе терять очки в играх с соперниками, которые изначально считаются слабейшими представителями дивизиона. Но «крылышки» дали бой в «Юнайтед Центре» и добыли победу (5:3).
В ответке хозяева приложат все усилия, чтобы поставить аутсайдеров на место. Наши прогноз и ставка — победа «Чикаго» в матче с коэффициентом 1.66.