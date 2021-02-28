НХЛ. «Тампа» разгромила «Даллас», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов снова забил

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0) Голы: Кутюрье — 4 (Санхейм), 14:22 — 0:1. Гостисбеер — 2 (ван Римсдайк, Кутюрье), 34:33 — 0:2. Лотон — 5 (Линдблум, Ворачек), 38:54 — 0:3Вратари: Хаттон — ЭллиоттШтраф: 6 — 6Броски: 23 (6+8+9) — 39 (11+15+13)

«Баффало» — «Филадельфия»

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2) Голы: Хэтэуэй — 3 (Шульц, Хагелин), 3:36 — 0:1. Спронг — 3 (Диллон, Карлсон), 5:06 — 0:2. Эллер — 4 (Шири), 13:40 — 0:3. Хишир — 2 (бол., Суббан, Хьюз), 18:16 — 1:3. Заха — 6 (Хишир, Смит), 26:09 — 2:3. Врана — 6 (Карлсон), 51:49 — 2:4. Дауд — 3 (п.в., Хагелин), 59:06 — 2:5Вратари: Блэквуд (58:17 — 59:06) — ВанечекШтраф: 4 — 6Броски: 24 (8+5+11) — 24 (14+4+6)

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»

«Оттава» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0) Голы: Вялимяки — 1 (Годро, Джиордано), 4:00 — 0:1. Баклунд — 4 (Манджапане, Ткачак), 4:37 — 0:2. Линдхольм — 6, 11:05 — 0:3. Батерсон — 7 (бол., Шабо, Штюцле), 13:05 — 1:3. Монахэн — 4 (бол., Годро), 24:02 — 1:4. Манджапане — 8 (мен., Баклунд), 29:36 — 1:5. Уайт — 5 (бол., Пол), 30:16 — 2:5. Ткачак — 7 (Баклунд, Андерссон), 36:19 — 2:6. Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Шабо), 50:00 — 3:6Вратари: Мюррей (Даккорд, 40:00) — РиттихШтраф: 15 — 17Броски: 34 (10+10+14) — 38 (20+13+5)

«Оттава» — «Калгари»

«Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Аткинсон — 9 (Дженнер, Рословик), 7:26 — 0:1. Экхольм — 1 (Фаббро, Форсберг), 21:12 — 1:1. Экхольм — 2, 36:54 — 2:1Вратари: Сарос — Корписало (58:28)Штраф: 6 — 8Броски: 33 (12+13+8) — 30 (9+9+12)

«Нэшвилл» — «Коламбус»

«Эдмонтон» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Нюландер — 8 (бол., Марнер, Таварес), 14:37 — 0:1. Марнер — 10 (Таварес, Торнтон), 15:50 — 0:2. Спецца — 5 (Веси, Броди), 31:15 — 0:3. Хаймэн — 5 (Энгвалль, Маззин), 53:34 — 0:4Вратари: Смит — КэмпбеллШтраф: 2 — 0Броски: 30 (10+11+9) — 29 (9+13+7)

«Эдмонтон» — «Торонто»

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, продлив результативную серию до пяти матчей. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 19-ти играх при общей полезности «-8».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Нельсон — 6 (бол., Вальстрем, Ледди), 18:40 — 1:0. Барзал — 8 (Ли, Мэйфилд), 21:34 — 2:0. Кросби — 7 (бол., Летанг), 22:17 — 2:1. Летанг — 3 (Капанен, Гюнтцель), 22:43 — 2:2. Бэйли — 2 (Бовилье, Нельсон), 34:51 — 3:2. Маккэн — 3 (Малкин, Марино), 40:18 — 3:3. Летанг — 4 (Кросби), 64:34 — 3:4Вратари: Варламов — ДжерриШтраф: 10 — 2Броски: 27 (9+10+6+2) — 31 (7+10+11+3)

«Айлендерс» — «Питтсбург»

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Первой звездой матча был признан голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, отразивший все 20 бросков по своим воротам. Россиянин сделал второй шатаут подряд.

Вратарь «Даллас» Антон Худобин пропустил пять шайб после 17-ти бросков и был заменен.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Голы: Палат — 8 (бол.), 13:18 — 1:0. Чирелли — 5 (мен., Стэмкос, Рутта), 24:06 — 2:0. Пойнт — 7 (Джонсон, Сергачев), 28:17 — 3:0. Марун — 2 (бол., Джонсон, Сергачев), 35:12 — 4:0. Стэмкос — 10 (Чирелли), 41:07 — 5:0Вратари: Василевский — Худобин (Эттингер, 41:07)Штраф: 19 — 11Броски: 22 (6+10+6) — 20 (6+8+6)

«Тампа-Бэй» — «Даллас»

«Флорида» — «Каролина» — 3:4 Б (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33 и стал 3-й звездой, несмотря на поражение по буллитам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Каролина» — 3:4 Б (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1) Голы: Трочек — 10 (бол., Хэмилтон, Свечников), 17:38 — 0:1. Бин — 1 (бол., Пеши, Фаст), 41:30 — 0:2. Юбердо — 8 (бол., Барков, Хернквист), 48:13 — 1:2. Ватрано — 6 (Марчмент, Коннотон), 50:13 — 2:2. Фогеле — 4 (Пеши, Пакетт), 54:05 — 2:3. Хернквист — 9 (Уигар, Строльман), 58:06 — 3:3Победный буллит: НечасВратари: Бобровский (57:52 — 58:06) — РаймерШтраф: 6 — 8Броски: 31 (12+8+11+0) — 33 (7+10+13+3)

«Флорида» — «Каролина»

«Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Форвард «Детройта» Евгений Свечников набрал первые очки в НХЛ с марта 2018 года. В игре с «Чикаго» российский хоккеист стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Свечникова назвали третьей звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) Голы: Райан — 6 (Фаббри, Декейсер), 10:27 — 0:1. Дебринкэт — 10 (де Хаан, Боквист), 33:53 — 1:1. Хелм — 1 (Гленденинг, Эрне), 34:09 — 1:2. Юос — 2 (бол., Фаббри, Задина), 38:27 — 1:3. Свечников — 1 (Нильсен, Филппула), 42:33 — 1:4. Янмарк — 7 (Седерберг, Боквист), 44:43 — 2:4. Нильсен — 1 (Свечников, Филппула), 48:15 — 2:5. Кубалик — 7 (Хагель, Кемпф), 59:48 — 3:5Вратари: Суббан — БерньеШтраф: 2 — 2Броски: 36 (13+10+13) — 32 (7+14+11)

«Чикаго» — «Детройт»

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шестую шайбу в сезоне. Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. Капризов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) Голы: Эрикссон Эк — 8 (Фиала, Гринуэй), 14:17 — 1:0. Штурм — 3 (Бьюгстад, Дамба), 17:25 — 2:0. Капризов — 6 (Раск, Сутер), 21:22 — 3:0. Даути — 5 (бол., Кемпе, Копитар), 22:51 — 3:1. Вагнер — 3, 31:41 — 3:2. Кемпе — 5 (бол., Даути, Копитар), 57:15 — 3:3. Дамба — 4 (Цуккарелло, Гринуэй), 64:59 — 4:3Вратари: Кяхкенен — ПетерсенШтраф: 8 — 6Броски: 42 (7+20+9+6) — 28 (11+10+6+1)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес»

«Аризона» — «Колорадо» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Колорадо» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4) Голы: Маккиннон — 5 (Бураковски, Грэйвс), 12:16 — 0:1. Келлер — 6 (Яльмарссон), 34:13 — 1:1. Макдональд — 1 (Донской, Бураковски), 37:15 — 1:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Жирар), 41:58 — 1:3. Донской — 6 (Ничушкин, Жирар), 52:00 — 1:4. Джост — 1 (Рантанен), 53:57 — 1:5. Любушкин — 1 (Ларссон, Крауз), 56:32 — 2:5. Белльмар — 1 (п.в., Комфер), 58:09 — 2:6Вратари: Раанта (56:56 — 58:09) — ГрубауэрШтраф: 6 — 4Броски: 24 (9+5+10) — 41 (7+20+14)

«Аризона» — «Колорадо»

«Анахайм» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Ракелль — 2 (Фаулер), 10:09 — 1:0. Пьетранджело — 2 (Теодор, Колесар), 16:29 — 1:1. Карлссон — 4 (Пьетранджело), 29:10 — 1:2. Хенрик — 4 (Ракелль, Стил), 51:05 — 2:2. Карлссон — 5 (Смит, Теодор), 63:23 — 2:3Вратари: Гибсон — ФлериШтраф: 6 — 4Броски: 30 (6+5+13+6) — 27 (7+7+9+4)

«Анахайм» — «Вегас»

«Виннипег» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Элерс — 11 (бол., Копп), 30:38 — 1:0. Сузуки — 5 (Армиа, Чиаро), 35:13 — 1:1. Штястны — 4 (Элерс), 60:36 — 2:1Вратари: Хеллебак — АлленШтраф: 4 — 6Броски: 21 (7+9+2+3) — 41 (14+13+14+0)

«Виннипег» — «Монреаль»

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3) Голы: Майер — 3 (Балцерс, Гэмбрелл), 0:17 — 1:0. Сканделла — 1, 6:08 — 1:1. Кейн — 6 (бол., Кутюр, Бернс), 10:11 — 2:1. Блэй — 2 (Данн, О`Райлли), 23:34 — 2:2. Майер — 4 (бол., Лабанк), 26:43 — 3:2. Шенн — 10 (Перрон), 27:28 — 3:3. Кейн — 7, 30:34 — 4:3. Сэнфорд — 4 (Кайру, Крюг), 38:16 — 4:4. Макичерн — 1 (мен., Сэнфорд), 41:17 — 4:5. Лабанк — 3 (Леонард, Майер), 42:13 — 5:5. О`Райлли — 7 (Фолк), 43:20 — 5:6. Кутюр — 11 (Бернс, Ферраро), 46:31 — 6:6. Сканделла — 2 (Сундквист, Хоффман), 47:14 — 6:7Вратари: Дубник (59:11) — Биннингтон (Хуссо, 30:34)Штраф: 6 — 12Броски: 40 (12+20+8) — 31 (6+16+9)