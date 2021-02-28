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    НХЛ. «Тампа» разгромила «Даллас», «Вашингтон» победил «Нью-Джерси», «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес», Капризов снова забил

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля

    Хоккей Анахайм Дакс Аризона Койотс Баффало Сэйбрз Бостон Брюинз Ванкувер Кэнакс Вашингтон Кэпиталз Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс Даллас Старз Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз Миннесота Уайлд Монреаль Канадиенс Нью-Джерси Дэвилз Нью-Йорк Айлендерс Нью-Йорк Рейнджерс Нэшвилл Предаторз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Чикаго Блэкхоукс Эдмонтон Ойлерз
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    «Тампа» разгромила «Даллас» благодаря шатауту Андрея Василевского
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Филадельфия» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Кутюрье — 4 (Санхейм), 14:22 — 0:1. Гостисбеер — 2 (ван Римсдайк, Кутюрье), 34:33 — 0:2. Лотон — 5 (Линдблум, Ворачек), 38:54 — 0:3Вратари: Хаттон — ЭллиоттШтраф: 6 — 6Броски: 23 (6+8+9) — 39 (11+15+13)

    «Баффало» — «Филадельфия»

    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)
    Голы: Хэтэуэй — 3 (Шульц, Хагелин), 3:36 — 0:1. Спронг — 3 (Диллон, Карлсон), 5:06 — 0:2. Эллер — 4 (Шири), 13:40 — 0:3. Хишир — 2 (бол., Суббан, Хьюз), 18:16 — 1:3. Заха — 6 (Хишир, Смит), 26:09 — 2:3. Врана — 6 (Карлсон), 51:49 — 2:4. Дауд — 3 (п.в., Хагелин), 59:06 — 2:5Вратари: Блэквуд (58:17 — 59:06) — ВанечекШтраф: 4 — 6Броски: 24 (8+5+11) — 24 (14+4+6)

    «Нью-Джерси» — «Вашингтон»

    «Оттава» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Калгари» — 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
    Голы: Вялимяки — 1 (Годро, Джиордано), 4:00 — 0:1. Баклунд — 4 (Манджапане, Ткачак), 4:37 — 0:2. Линдхольм — 6, 11:05 — 0:3. Батерсон — 7 (бол., Шабо, Штюцле), 13:05 — 1:3. Монахэн — 4 (бол., Годро), 24:02 — 1:4. Манджапане — 8 (мен., Баклунд), 29:36 — 1:5. Уайт — 5 (бол., Пол), 30:16 — 2:5. Ткачак — 7 (Баклунд, Андерссон), 36:19 — 2:6. Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Шабо), 50:00 — 3:6Вратари: Мюррей (Даккорд, 40:00) — РиттихШтраф: 15 — 17Броски: 34 (10+10+14) — 38 (20+13+5)

    «Оттава» — «Калгари»

    «Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Коламбус» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Аткинсон — 9 (Дженнер, Рословик), 7:26 — 0:1. Экхольм — 1 (Фаббро, Форсберг), 21:12 — 1:1. Экхольм — 2, 36:54 — 2:1Вратари: Сарос — Корписало (58:28)Штраф: 6 — 8Броски: 33 (12+13+8) — 30 (9+9+12)

    «Нэшвилл» — «Коламбус»

    «Эдмонтон» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Эдмонтон» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Нюландер — 8 (бол., Марнер, Таварес), 14:37 — 0:1. Марнер — 10 (Таварес, Торнтон), 15:50 — 0:2. Спецца — 5 (Веси, Броди), 31:15 — 0:3. Хаймэн — 5 (Энгвалль, Маззин), 53:34 — 0:4Вратари: Смит — КэмпбеллШтраф: 2 — 0Броски: 30 (10+11+9) — 29 (9+13+7)

    «Эдмонтон» — «Торонто»

    «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, продлив результативную серию до пяти матчей. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 12 (4+8) очков в 19-ти играх при общей полезности «-8».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Нельсон — 6 (бол., Вальстрем, Ледди), 18:40 — 1:0. Барзал — 8 (Ли, Мэйфилд), 21:34 — 2:0. Кросби — 7 (бол., Летанг), 22:17 — 2:1. Летанг — 3 (Капанен, Гюнтцель), 22:43 — 2:2. Бэйли — 2 (Бовилье, Нельсон), 34:51 — 3:2. Маккэн — 3 (Малкин, Марино), 40:18 — 3:3. Летанг — 4 (Кросби), 64:34 — 3:4Вратари: Варламов — ДжерриШтраф: 10 — 2Броски: 27 (9+10+6+2) — 31 (7+10+11+3)

    «Айлендерс» — «Питтсбург»

    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

    Первой звездой матча был признан голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, отразивший все 20 бросков по своим воротам. Россиянин сделал второй шатаут подряд.

    Вратарь «Даллас» Антон Худобин пропустил пять шайб после 17-ти бросков и был заменен.

    Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Даллас» — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
    Голы: Палат — 8 (бол.), 13:18 — 1:0. Чирелли — 5 (мен., Стэмкос, Рутта), 24:06 — 2:0. Пойнт — 7 (Джонсон, Сергачев), 28:17 — 3:0. Марун — 2 (бол., Джонсон, Сергачев), 35:12 — 4:0. Стэмкос — 10 (Чирелли), 41:07 — 5:0Вратари: Василевский — Худобин (Эттингер, 41:07)Штраф: 19 — 11Броски: 22 (6+10+6) — 20 (6+8+6)

    «Тампа-Бэй» — «Даллас»

    «Флорида» — «Каролина» — 3:4 Б (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)

    Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 33 и стал 3-й звездой, несмотря на поражение по буллитам.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Каролина» — 3:4 Б (0:1, 0:0, 3:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Трочек — 10 (бол., Хэмилтон, Свечников), 17:38 — 0:1. Бин — 1 (бол., Пеши, Фаст), 41:30 — 0:2. Юбердо — 8 (бол., Барков, Хернквист), 48:13 — 1:2. Ватрано — 6 (Марчмент, Коннотон), 50:13 — 2:2. Фогеле — 4 (Пеши, Пакетт), 54:05 — 2:3. Хернквист — 9 (Уигар, Строльман), 58:06 — 3:3Победный буллит: НечасВратари: Бобровский (57:52 — 58:06) — РаймерШтраф: 6 — 8Броски: 31 (12+8+11+0) — 33 (7+10+13+3)

    «Флорида» — «Каролина»

    «Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

    Форвард «Детройта» Евгений Свечников набрал первые очки в НХЛ с марта 2018 года. В игре с «Чикаго» российский хоккеист стал автором заброшенной шайбы и результативной передачи. Свечникова назвали третьей звездой матча.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Детройт» — 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)
    Голы: Райан — 6 (Фаббри, Декейсер), 10:27 — 0:1. Дебринкэт — 10 (де Хаан, Боквист), 33:53 — 1:1. Хелм — 1 (Гленденинг, Эрне), 34:09 — 1:2. Юос — 2 (бол., Фаббри, Задина), 38:27 — 1:3. Свечников — 1 (Нильсен, Филппула), 42:33 — 1:4. Янмарк — 7 (Седерберг, Боквист), 44:43 — 2:4. Нильсен — 1 (Свечников, Филппула), 48:15 — 2:5. Кубалик — 7 (Хагель, Кемпф), 59:48 — 3:5Вратари: Суббан — БерньеШтраф: 2 — 2Броски: 36 (13+10+13) — 32 (7+14+11)

    «Чикаго» — «Детройт»

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шестую шайбу в сезоне. Россиянин продлил результативную серию до пяти матчей, в которых набрал 8 (3+5) очков. Капризов лидирует в гонке бомбардиров среди новичков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Эрикссон Эк — 8 (Фиала, Гринуэй), 14:17 — 1:0. Штурм — 3 (Бьюгстад, Дамба), 17:25 — 2:0. Капризов — 6 (Раск, Сутер), 21:22 — 3:0. Даути — 5 (бол., Кемпе, Копитар), 22:51 — 3:1. Вагнер — 3, 31:41 — 3:2. Кемпе — 5 (бол., Даути, Копитар), 57:15 — 3:3. Дамба — 4 (Цуккарелло, Гринуэй), 64:59 — 4:3Вратари: Кяхкенен — ПетерсенШтраф: 8 — 6Броски: 42 (7+20+9+6) — 28 (11+10+6+1)

    «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

    «Аризона» — «Колорадо» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Колорадо» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
    Голы: Маккиннон — 5 (Бураковски, Грэйвс), 12:16 — 0:1. Келлер — 6 (Яльмарссон), 34:13 — 1:1. Макдональд — 1 (Донской, Бураковски), 37:15 — 1:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Жирар), 41:58 — 1:3. Донской — 6 (Ничушкин, Жирар), 52:00 — 1:4. Джост — 1 (Рантанен), 53:57 — 1:5. Любушкин — 1 (Ларссон, Крауз), 56:32 — 2:5. Белльмар — 1 (п.в., Комфер), 58:09 — 2:6Вратари: Раанта (56:56 — 58:09) — ГрубауэрШтраф: 6 — 4Броски: 24 (9+5+10) — 41 (7+20+14)

    «Аризона» — «Колорадо»

    «Анахайм» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Ракелль — 2 (Фаулер), 10:09 — 1:0. Пьетранджело — 2 (Теодор, Колесар), 16:29 — 1:1. Карлссон — 4 (Пьетранджело), 29:10 — 1:2. Хенрик — 4 (Ракелль, Стил), 51:05 — 2:2. Карлссон — 5 (Смит, Теодор), 63:23 — 2:3Вратари: Гибсон — ФлериШтраф: 6 — 4Броски: 30 (6+5+13+6) — 27 (7+7+9+4)

    «Анахайм» — «Вегас»

    «Виннипег» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Элерс — 11 (бол., Копп), 30:38 — 1:0. Сузуки — 5 (Армиа, Чиаро), 35:13 — 1:1. Штястны — 4 (Элерс), 60:36 — 2:1Вратари: Хеллебак — АлленШтраф: 4 — 6Броски: 21 (7+9+2+3) — 41 (14+13+14+0)

    «Виннипег» — «Монреаль»

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)
    Голы: Майер — 3 (Балцерс, Гэмбрелл), 0:17 — 1:0. Сканделла — 1, 6:08 — 1:1. Кейн — 6 (бол., Кутюр, Бернс), 10:11 — 2:1. Блэй — 2 (Данн, О`Райлли), 23:34 — 2:2. Майер — 4 (бол., Лабанк), 26:43 — 3:2. Шенн — 10 (Перрон), 27:28 — 3:3. Кейн — 7, 30:34 — 4:3. Сэнфорд — 4 (Кайру, Крюг), 38:16 — 4:4. Макичерн — 1 (мен., Сэнфорд), 41:17 — 4:5. Лабанк — 3 (Леонард, Майер), 42:13 — 5:5. О`Райлли — 7 (Фолк), 43:20 — 5:6. Кутюр — 11 (Бернс, Ферраро), 46:31 — 6:6. Сканделла — 2 (Сундквист, Хоффман), 47:14 — 6:7Вратари: Дубник (59:11) — Биннингтон (Хуссо, 30:34)Штраф: 6 — 12Броски: 40 (12+20+8) — 31 (6+16+9)

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
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