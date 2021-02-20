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    «Эдмонтон» устроит голевое представление в Калгари?

    «Калгари» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 1.68) на хоккейный матч НХЛ 20 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Калгари» будет принимать «Эдмонтон». Матч пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 20 февраля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Калгари»

    Канадский клуб из Калгари в 16 играх насобирал 17 очков. С такими показателями он находится на пятом месте в турнирной таблице Северного дивизиона.

    В своих 16 матчах «Калгари» выступал непредсказуемо. Но с 7 по 12 февраля «огоньки» добыли три победы кряду в основное время, что является их самой крупной серией в текущем сезоне.

    Она началась как раз со встречи с «Эдмонтоном», в которой «Флеймз» были сильнее в родных стенах (6:4). Затем подопечные Джеффа Уорда победили «Виннипег» (3:2) и «Ванкувер» (3:1).

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    Задержаться на «Роджерс Арене» «Калгари» пришлось еще на два матча. Сперва гости уступили «Ванкуверу» (1:3), после чего они добыли победу в овертайме (4:3). В домашней игре с «Накс» «огоньки» были разгромлены (1:5).

    «Эдмонтон»

    Другой представитель Канады находится в зачете Северного дивизиона в тройке лидеров. В 18 поединках «нефть» заработала 20 очков.

    После потери баллов в дуэли с «Калгари» 7 февраля (4:6) «Эдмонтон» провел еще 5 матчей, добыв победы в четырех встречах.

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    • Трижды в упомянутом отрезке «Ойлерз» обыграли соперников в гостях. Пару раз подопечные Дэйва Типпетта хлопнули «Оттаву» (3:1; 3:2).

    Затем «нефть» разгромила «Монреаль» (3:0). В другом матче «Эдмонтон» дома не справился с «Виннипегом» (5:6), однако позже он сумел взять реванш (3:2).

    Прогноз

    На победу «Калгари» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.13, на ничью — 4.72, а на победу «Эдмонтона» — 2.91.

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    Последние пять очных матчей двух канадских команд подарили высокую результативность. Минимум 5 шайб залетало суммарно.

    В каждом из упомянутых поединков «Ойлерз» забивали 3+ шайбы. Против «Калгари» им играть комфортно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 2.5 с коэффициентом 1.68.

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