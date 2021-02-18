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    «Каролина» не позволит «Флориде» забить много

    «Каролина» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 1.59) на хоккейный матч НХЛ 18 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Флорида»
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    Картер Верхэге
    В матче регулярного сезона НХЛ «Каролина» будет принимать «Флориду». Матч пройдет на «PNC-Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Каролина» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Команда из города Роли, штат Северная Каролина, после 13 сыгранных матчей имеет в своей копилке 20 очков. В Центральном дивизионе она замыкает тройку лидеров.

    В новом сезоне «Каролина» продолжает идти без поражений на своей арене. Но в недавних шести поединках «ураганы» дважды проиграли на выезде.

    Одну из потерь очков «Кейнс» пережили 5 февраля. В тот игровой день они оказались слабее «Чикаго» (4:6). А после победы над «Коламбусом» в первом матче (6:5) команда из Роли уступила «мундирам» в следующей встрече (2:3).

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    Затем подопечные Рода Бриндамора дважды зарубились с «Далласом». «Каролина» одержала верх в основное время (5:3) и по буллитам (3:3, 1:0). В последнем матче «Кейнс» снесли «Коламбус» (7:3).

    «Флорида»

    Ребята из Санрайза, штат Флорида, также успели провести в «регулярке» 13 поединков. Заработав 20 очков, они заняли вторую позицию в зачете Центрального дивизиона.

    Свои довольно частые победы «Флорида» в текущем сезоне привыкла разбавлять поражениями. К примеру, 6 февраля «пантеры» взяли верх над «Нэшвиллом» (2:1), после чего крупно влетели «Детройту» (1:4).

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    • Затем подопечные Джоэля Кенневилля в родных стенах взяли у «крылышек» реванш (2:1), а в следующей встрече они раскатали «Тампу-Бэй» (5:2).

    В очередном же поединке против «молний» «Флорида» потерпела разгромное поражение (1:6), но 16 числа «коты» снова победили «Тампу» (6:4).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.78, а на победу «Флориды» — 3.06.

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    В текущем сезоне «Каролину» никто пока не обыгрывал на ее льду. Кроме того, только раз «ураганы» пропустили в родных стенах больше 2 голов.

    «Флорида», безусловно, навяжет борьбу хозяевам, но разгромной победы она не добьется. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Флориды» меньше 3 с коэффициентом 1.59.

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