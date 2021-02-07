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    «Питтсбург» огорчит «Айлендерс» на их льду?

    «Айлендерс» — «Питтсбург». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 7 февраля 2021 года

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    «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз и ставка
    Брайан Раст
    В матче регулярного сезона НХЛ «Айлендерс» будут принимать «Питтсбург». Матч пройдет в «Нассау Колизеум» 7 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Айлендерс» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
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    «Айлендерс»

    Команда из Нью-Йорка опустилась в Восточном дивизионе на последнее место. В девяти играх «регулярки» ей удалось насобирать всего 8 очков.

    Последний раз в новом сезоне «Айлендерс» победили 22 января. В домашней встрече «островитяне» без шансов раскатали «Нью-Джерси» (4:1).

    С момента той победы прошло еще пять поединков. И в каждом «Айлс» были слабее соперников. Сперва команда Барри Троца получила ответку от «дьяволов» (0:2).

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    Затем ребята из Бруклина дважды уступили «Вашингтону» (2:3; 3:6). А в недавних играх «Айлендерс» пару раз оказались слабее «Филадельфии» в дополнительное время (2:3; 3:4).

    «Питтсбург»

    Хоккейный клуб из Питтсбурга, штат Пенсильвания, замыкает топ-4 в зачете Восточного дивизиона. В десяти поединках он накопил 11 баллов.

    С 17 по 25 января «Питтсбург» провел в «регулярке» достойный отрезок из четырех матчей без поражений. Он завершился победой над «Рейнджерс» (3:2).

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    • А в следующих четырех поединках «пингвины» трижды проиграли. Сперва подопечные Майка Салливана уступили «Бостону» в дополнительное время (2:3).

    Еще в одном матче против «Брюинз» «Пенс» и вовсе были разгромлены (1:4). Позже «Питтсбург» хлопнул «Рейнджерс» в овертайме (5:4), а в недавней встрече коллектив Салливана оказался слабее «рейнджеров» (1:3).

    Прогноз

    На победу «Айлендерс» букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.40, а на победу «Питтсбурга» — 2.65.

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    В последних играх «Пенс» сбавили обороты и потеряли несколько очков. Но в дуэли с самой слабой командой Восточного дивизиона все должно нормализоваться.

    Коллектив Салливана сможет набрать баллы в этой встрече. Наши прогноз и ставка — победа «Питтсбурга» или ничья с коэффициентом 1.66.

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