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    Хватит ли «Трактору» сил на несколько голов в ворота «Ак Барса»?

    «Трактор» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч КХЛ 1 февраля 2021 года

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    «Трактор» — «Ак Барс»: прогноз и ставка
    Сергей Калинин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Ак Барс». Матч пройдет на «Трактор Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    Челябинский клуб сыграл в 50 матчах «регулярки» и заработал в них 60 очков. В таблице Восточной конференции он идет на пятом месте.

    Первую победу в этом году «Трактор» внес в актив 14 января. В тот день «танкисты» на своем льду одержали верх над «Витязем» (2:1).

    Победный путь челябинцы продолжили и во встрече с «Локомотивом» (4:0), а вот в игре с «Авангардом» коллектив Анвара Гатиятулина потерпел очередное поражение (2:3).

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    Еще в одном домашнем поединке челябинцы оказались сильнее «Салавата Юлаева» в овертайме (2:1), а затем они хлопнули «Барыс» в Нур-Султане (3:2). Недавняя игра с «Сибирью» закончилась для «Трактора» поражением в овертайме (2:3).

    «Ак Барс»

    Казанский коллектив в 51 матче регулярного первенства набрал 80 очков, благодаря чему он досрочно вышел в плей-офф, а в Восточной конференции лидирует с большим отрывом.

    В своих последних поединках «Ак Барс» дважды потерял очки. Одна из таких встреч состоялась 17 января. Тогда казанцы дома влетели рижскому «Динамо» в овертайме (4:5).

    В своем следующем матче «Ак Барс» принимал «Локомотив». Но и в этой дуэли коллектив Дмитрия Квартальнова был слабее. Уступили «коты» по буллитам (3:3, 1:2).

    Спустя неделю «Ак Барс» отправился на выезд в Екатеринбург, где сразился с «Автомобилистом». Гостевая игра оказалась удачной (3:1). В последнем матче команда Квартальнова победила «Куньлунь» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 4.10, а на победу «Ак Барса» — 2.14.

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    Казанский клуб играет сейчас без особой турнирной мотивации, чем может воспользоваться коллектив Гатиятулина, чтобы набрать очки в домашнем матче.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2 с коэффициентом 1.98.

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