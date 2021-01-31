В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Матч пройдет на «Минск-Арене» 31 января. Начало встречи — в 17:10 мск. «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Белорусский клуб в 50 матчах сумел набрать 57 очков. В турнирной таблице Западной конференции он находится сейчас на шестой позиции.

Недавно «Динамо» Минск потерпело три поражения кряду, что заметно ухудшило положение команды на «Западе». Неприятная серия началась с потери баллов в игре с «Динамо» Москва (0:2).

Позже «зубры» оказались слабее «Металлурга» Мг (2:4) и «Автомобилиста» (1:2). А прервать неудачный отрезок белорусская команда смогла благодаря победе над «Северсталью» по буллитам (1:1, 2:1).

Все прогнозы на хоккей

Затем «Динамо» Минск победило «Сочи» в овертайме (3:2) и «Северсталь» (2:1). Две недавних встречи закончились для подопечных Крэйга Вудкрофта поражениями от «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (2:4).

«Витязь»

Коллектив из Подольска сумел ворваться в зону плей-офф. Теперь он находится на восьмом месте в таблице Западной конференции с 52 очками, набранными в 50 матчах.

В гостях «Витязь» последний раз играл 16 января. Это была встреча с «Сочи». В «Большом» соперники не смогли выявить сильнейшего за час основного времени, а в овертайме «богатыри» вырвали победу (2:1).

С тех пор коллектив Михаила Кравеца успел провести 4 матча в родных стенах. Сперва «витязи» одержали верх над «Сибирью» (3:1), после чего было поражение от СКА (1:3).

В одном из последних поединков «Витязь» не сумел справиться с «Барысом» в дополнительное время (4:5). А 25 января «богатыри» разгромили «Куньлунь» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Минск в предстоящей игре оценивается в 2.32, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Витязя» — 2.63.

В каждом матче ребята из Подольска имеют огромную мотивацию. Команда смогла подвинуть «Спартак» с восьмого места и теперь сама идет в зоне плей-офф.

Однако с москвичами у «богатырей» равные показатели по очкам, поэтому в оставшихся встречах коллективу Кравеца нужно выжимать максимум.

В предстоящем поединке гости будут биться не с таким уж и грозным соперником. Увезти баллы из Минска вполне реально. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» или ничья с коэффициентом 1.60.