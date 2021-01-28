В матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Оттаву». Матч пройдет на «Роджерс Арене» 28 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Ванкувер» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадская команда из провинции Британская Колумбия уже успела сыграть в восьми матчах. Заработав 6 очков, она оказалась пятой в таблице Северного дивизиона.

Регулярный чемпионат «Ванкувер» начал с победы над «Эдмонтоном» (5:3), однако позже «Накс» трижды проиграли, уступив тому же «Эдмонтону» (2:5) и «Калгари» (0:3; 2:5).

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Вторую победу в сезоне подопечные Трэвиса Грина одержали 21 января, вытащив серию буллитов в матче с «Монреалем» (5:5, 2:1).

А в двух следующих встречах с «Хабс» «Ванкувер» был слабее (3:7; 2:5). В своем последнем матче ребята Грина снесли «Оттаву» (7:1).

«Оттава»

Другой канадский клуб, который находится в провинции Онтарио, сыграл пока в шести матчах «регулярки». С тремя баллами на счету он является последним в Северном дивизионе.

На старте сезона «Оттава» встретилась с «Торонто». В первой игре «Сенс» добыли победу (5:3). А затем «полководцы» потерпели поражение (2:3).

Позже подопечные Ди Джея Смита трижды зарубились с «Виннипегом». Первый их поединок дошел до овертайма, где «Сенс» оказались слабее (3:4).

В следующих матчах против «Джетс» «Оттава» проиграла в основное время (1:4; 3:6). В недавнем поединке с «Ванкувером» «полководцы» также были разбиты (1:7).

Прогноз и ставка

Победа «Ванкувера» в этой встрече оценивается в 2.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Оттавы» — 2.95.

Очередная игра «Ванкувера» и «Оттавы» завершилась с крупным счетом, но матч прошел в одну калитку, а «Накс» смогли поправить свое положение в Северном дивизионе.

Во втором поединке с «полководцами» коллектив Грина еще раз сумеет настрелять полную сетку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3 с коэффициентом 1.64.