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    Зацепится ли «Торпедо» за свои шансы в Москве?

    «Спартак» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 25 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
    Андрей Белевич
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 25 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 25 Января 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Ребята из Москвы провели в текущем сезоне 48 матчей. За все эти игры «гладиаторы» получили 50 очков и заняли девятое место в таблице Западной конференции.

    В первом поединке этого года «Спартак» остался без набранных баллов. В Магнитогорске гости из столицы были слабее «Металлурга» Мг (3:4).

    Но после потери в дебютной встрече 2021-го ребята Олега Знарка выбили три из трех. Красно-белые одержали верх над «Трактором» (6:2), «Йокеритом» (4:1) и «Локомотивом» (4:3).

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    В последних же своих матчах «Спартак» вновь проиграл. Дома «гладиаторы» уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3). А затем команда сдала московское дерби ЦСКА (1:2).

    «Торпедо»

    Нижегородцы в регулярке провели 49 поединков. На данный момент на их счету имеется 56 очков, благодаря чему они идут восьмыми в Восточной конференции.

    После неплохого отрезка из четырех побед кряду «Торпедо» вновь стало играть нестабильно. Пятого января «автозаводцы» влетели «Нефтехимику» по буллитам (0:0, 1:2).

    А затем была потеря очков в поединке с «Металлургом» Мг (2:3). Далее подопечные Дэвида Немировски обыграли «Трактор» (3:2) и «Авангард» (5:3).

    За удачным выездом в Балашиху последовали поражения от «Динамо» Москва (3:5) и «Ак Барса» (0:2). Недавняя игра «Торпедо» завершилась разгромной победой над «Нефтехимиком» (7:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» в предстоящем матче оценивается в 2.27, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.14, а на победу «Торпедо» — 2.65.

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    В этой игре встретятся две не самые сильные команды, находящиеся сейчас примерно в одинаковой форме.

    Поэтому гости вполне могут рассчитывать на очки, не боясь отлететь от «Спартака» на его льду. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» или ничья за 1.62.

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