В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Спартак» будет принимать «Торпедо». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 25 января. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Ребята из Москвы провели в текущем сезоне 48 матчей. За все эти игры «гладиаторы» получили 50 очков и заняли девятое место в таблице Западной конференции.

В первом поединке этого года «Спартак» остался без набранных баллов. В Магнитогорске гости из столицы были слабее «Металлурга» Мг (3:4).

Но после потери в дебютной встрече 2021-го ребята Олега Знарка выбили три из трех. Красно-белые одержали верх над «Трактором» (6:2), «Йокеритом» (4:1) и «Локомотивом» (4:3).

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В последних же своих матчах «Спартак» вновь проиграл. Дома «гладиаторы» уступили «Автомобилисту» (0:1) и «Йокериту» (1:3). А затем команда сдала московское дерби ЦСКА (1:2).

«Торпедо»

Нижегородцы в регулярке провели 49 поединков. На данный момент на их счету имеется 56 очков, благодаря чему они идут восьмыми в Восточной конференции.

После неплохого отрезка из четырех побед кряду «Торпедо» вновь стало играть нестабильно. Пятого января «автозаводцы» влетели «Нефтехимику» по буллитам (0:0, 1:2).

А затем была потеря очков в поединке с «Металлургом» Мг (2:3). Далее подопечные Дэвида Немировски обыграли «Трактор» (3:2) и «Авангард» (5:3).

За удачным выездом в Балашиху последовали поражения от «Динамо» Москва (3:5) и «Ак Барса» (0:2). Недавняя игра «Торпедо» завершилась разгромной победой над «Нефтехимиком» (7:1).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» в предстоящем матче оценивается в 2.27, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.14, а на победу «Торпедо» — 2.65.

В этой игре встретятся две не самые сильные команды, находящиеся сейчас примерно в одинаковой форме.

Поэтому гости вполне могут рассчитывать на очки, не боясь отлететь от «Спартака» на его льду. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» или ничья за 1.62.