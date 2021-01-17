«Вегас» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

«Вегас»
В первой же игре нового сезона НХЛ команда из пригорода Лас-Вегаса, города Парадайса, штат Невада, смогла добыть два балла и пока возглавила Западный дивизион.
В стартовой игре против «Анахайма» хозяева рано повели в две шайбы, а затем позволили «кряквам» отыграться. А после пустого второго периода «отбросы» выстрелили тремя голами в финальной двадцатиминутке и победили крупно — 5:2.
В первом своем матче команда Питера Дебура ударила по воротам «Анахайма» 29 раз. Реализация этих моментов была на высоком уровне — 17.24%. А в защите «Вегас» справился с 90.91% угроз.
Прошлый сезон в «регулярке» клуб из Парадайса закончил в тройке лидеров «Запада». Затем в плей-офф «Вегас» добрался до полуфинала, где легко сдался «Далласу» — 1:4.
«Анахайм»
После первого матча нового розыгрыша НХЛ клуб из Анахайма, штат Калифорния, остался ни с чем. В Западном дивизионе команда пока последняя.
В дебютной игре с «Вегасом» гостей хватило на первый период. В стартовой двадцатиминутке «кряквы» отыгрались после 0:2, но в финальном отрезке матча пропустили еще 3 шайбы. В итоге — 2:5.
В непростой дуэли на «Т-Мобайл Арене» команда Далласа Экинса реализовала 9.09% своих шансов (2 броска из 22). А вот в защите «утки» ликвидировали 85.71% опасностей.
В прошлом сезоне «регулярки» «Анахайм» финишировал в Западной конференции на 13 месте. Поэтому у команды не было шансов даже подумать о плей-офф.
Прогноз и ставка
Победа «Вегаса» в этой встрече оценивается 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Анахайма» — 4.48.
В прошлой игре с «утками» хозяева чуть расслабились после 2:0, но в третьем периоде снова прибавили и разбили гостей.
В предстоящем матче «отбросы» также будут близки к разгрому. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с форой -1 за 1.97.