ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка ИспанииЗидан истощил «Реал» и поплатился «Оттава» — «Торонто»НХЛ. Шайба Проворова, ассистентский дубль Зайцева и передача Михеева Джо ГомесНевоспетые герои АПЛ. От Ники Батта до Джо Гомеса
  • 08:59
    • «Клипперс» разбили «Сакраменто», «Милуоки» обыграл «Даллас»
  • 07:00
    • Защитник «Бордо» подписал контракт с московским «Локомотивом»
  • 00:53
    • Дубль Бен Йеддера принес «Монако» очередную победу в Лиге 1
  • 00:42
    • «Лацио» одержал победу в римском дерби
  • 00:25
    • «Унион» на последних минутах вырвал победу у «Байера»
    Все новости спорта

    «Вегас» второй раз справится с «утятами»?

    «Вегас» — «Анахайм». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч НХЛ 17 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вегас Голден Найтс Прогнозы на Анахайм Дакс
    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Анахайм»
    «Вегас» — «Анахайм»
    В матче регулярного сезона НХЛ «Вегас» будет принимать «Анахайм». Матч пройдет на «Т-Мобайл Арене» 17 января. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Января 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
    •

    «Вегас»

    В первой же игре нового сезона НХЛ команда из пригорода Лас-Вегаса, города Парадайса, штат Невада, смогла добыть два балла и пока возглавила Западный дивизион.

    В стартовой игре против «Анахайма» хозяева рано повели в две шайбы, а затем позволили «кряквам» отыграться. А после пустого второго периода «отбросы» выстрелили тремя голами в финальной двадцатиминутке и победили крупно — 5:2.

    В первом своем матче команда Питера Дебура ударила по воротам «Анахайма» 29 раз. Реализация этих моментов была на высоком уровне — 17.24%. А в защите «Вегас» справился с 90.91% угроз.

    Все прогнозы на НХЛ

    Прошлый сезон в «регулярке» клуб из Парадайса закончил в тройке лидеров «Запада». Затем в плей-офф «Вегас» добрался до полуфинала, где легко сдался «Далласу» — 1:4.

    «Анахайм»

    После первого матча нового розыгрыша НХЛ клуб из Анахайма, штат Калифорния, остался ни с чем. В Западном дивизионе команда пока последняя.

    В дебютной игре с «Вегасом» гостей хватило на первый период. В стартовой двадцатиминутке «кряквы» отыгрались после 0:2, но в финальном отрезке матча пропустили еще 3 шайбы. В итоге — 2:5.

  • НХЛ. Шайба Проворова, ассистентский дубль Зайцева и передача Михеева
  • В ночь с 15 на 16 января в регулярном чемпионате НХЛ прошли пять матчей
  • Сегодня

    • В непростой дуэли на «Т-Мобайл Арене» команда Далласа Экинса реализовала 9.09% своих шансов (2 броска из 22). А вот в защите «утки» ликвидировали 85.71% опасностей.

    В прошлом сезоне «регулярки» «Анахайм» финишировал в Западной конференции на 13 месте. Поэтому у команды не было шансов даже подумать о плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» в этой встрече оценивается 1.66, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Анахайма» — 4.48.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet

    В прошлой игре с «утками» хозяева чуть расслабились после 2:0, но в третьем периоде снова прибавили и разбили гостей.

    В предстоящем матче «отбросы» также будут близки к разгрому. Наши прогноз и ставка — победа «Вегаса» с форой -1 за 1.97.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Альмерия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Бромвич Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  3.84
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Болонья — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вердер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кардифф — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Серхио Агуэро
  • Трансферный дайджест. 5-11 января
    • 20:05 11/01/2021     Йоррит Хендрикс
  • Бюджетная замена Кралу. Кто такой Йоррит Хендрикс и зачем он «Спартаку»?
    • 01:57 11/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Вегас» — «Анахайм» 16.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.97.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры