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    НХЛ. Шайба Проворова, ассистентский дубль Зайцева и передача Михеева

    В ночь с 15 на 16 января в регулярном чемпионате НХЛ прошли пять матчей

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    «Оттава» — «Торонто»
    «Оттава» — «Торонто»
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    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» 5:2

    «Тампа-Бэй» дома обыграла «Чикаго» со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).

    В составе победителей по одному голу забили Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блэйк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.За проигравших заброшенными шайбами отметились Алекс Дэбринкэт и Патрик Кейн.

    Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. Михаил Сергачев и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Чикаго» — 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
    Голы: Палат — 2 (Стэмкос), 22:25 — 1:0. Киллорн — 1 (Джонсон, Чирелли), 24:43 — 2:0. Коулман — 1 (Гудроу, Гурд), 28:11 — 3:0. Дебринкэт — 1 (бол., Стром, Боквист), 34:20 — 3:1. Кейн — 1 (Дебринкэт, Мерфи), 36:11 — 3:2. Гурд — 1 (Коулман, Гудроу), 53:32 — 4:2. Стэмкос — 2 (Палат, Пойнт), 57:38 — 5:2Вратари: Василевский — ДелиаШтраф: 8-6Броски: 37 (10+17+10) — 37 (13+12+12)

    «Тампа» выиграла второй матч подряд на старте сезона, а «Чикаго» потерпел второе кряду поражение.

    «Тампа-Бэй» — «Чикаго»

    «Филадельфия» — «Питтсбург» 5:2

    «Филадельфия» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).

    В составе победителей отличился российский защитник Иван Проворов. Хет-трик оформил Трэвис Конечны, еще одну шайбу забросил Оскар Линдблом. Форвард гостей Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Питтсбург» — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
    Голы: Конекны — 1 (бол., Ворачек, Жиру), 7:27 — 1:0. Конекны — 2 (Патрик, ван Римсдайк), 9:26 — 2:0. Проворов — 1 (Ворачек, ван Римсдайк), 11:30 — 3:0. Кросби — 2 (бол., Гюнтцель, Раст), 12:59 — 3:1. Танев — 2 (Маккэн, Янковски), 13:31 — 3:2. Конекны — 3 (Хэйс, Жиру), 52:53 — 4:2. Линдблум — 2 (п.в., Лотон, Конекны), 57:52 — 5:2Вратари: Харт — Джерри (Десмит, 11:30, 57:21 — 57:52)Штраф: 10-12Броски: 20 (9+4+7) — 33 (14+10+9)

    «Филадельфия» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» занимает последнюю строчку.

    «Филадельфия» — «Питтсбург»

    «Оттава» — «Торонто» 5:3

    «Оттава» обыграл «Торонто» со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

    В составе победителей по одному голу забили Тома Шабо, Брэди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан. На счету российского защитника Никиты Зайцева две результативные передачи.

    У «Торонто» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Александр Керфут и Джон Таварес. У российского игрока Ильи Михеева результативная передача.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Торонто» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Хаймэн — 1 (бол., Таварес, Нюландер), 9:59 — 0:1. Шабо — 1 (бол., Батерсон, Норрис), 19:16 — 1:1. Керфут — 1 (Холл, Михеев), 29:15 — 1:2. Ткачак — 1 (Зайцев, Норрис), 30:28 — 2:2. Уотсон — 1 (Коберн, Пол), 32:32 — 3:2. Тирни — 1 (Зайцев, Ткачак), 35:03 — 4:2. Степан — 1 (Ткачак, Батерсон), 46:15 — 5:2. Таварес — 2 (бол.), 47:07 — 5:3Вратари: Мюррей — Андерсен (57:44)Штраф: 12-22Броски: 24 (6+9+9) — 23 (8+11+4)

    Для «Сенаторз» это был первый матч в сезоне. «Торонто» проиграл впервые в новой регулярке.

    «Оттава» — «Торонто»

    «Баффало» — «Вашингтон» 1:2

    «Вашингтон» на выезде выиграл у «Баффало» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У «Кэпиталз» шайбы забросили Якуб Врана и Том Уилсон, а у «Сэйбрз» отличился Расмус Ристолайнен.

    Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Вашингтон» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Голы: Врана — 2 (Уилсон), 21:34 — 0:1. Ристолайнен — 1 (Холл, Айкел), 40:31 — 1:1. Уилсон — 1 (Бэкстрем), 47:47 — 1:2Вратари: Улльмарк (58:04) — ВанечекШтраф: 0-10Броски: 31 (11+15+5) — 21 (6+7+8)

    «Вашингтон» выиграл второй матч подряд на старте сезона, а «Баффало» потерпел второе кряду поражение.

    «Баффало» — «Вашингтон»

    «Колорадо» — «Сент-Луис» 8:0

    «Колорадо» в родных стенах разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0 (0:0, 4:0, 4:0).

    Две шайбы на свое имя записал Габриэль Ландеског, еще по разу отличились Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Нэйтан МакКиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз.

    Голкипер «лавин» Филип Грубауэр оформил 12-й шатаут в карьере в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Сент-Луис» — 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)
    Голы: Ландескуг — 1 (Маккиннон, Грэйвс), 24:03 — 1:0. Бураковски — 2 (бол., Грубауэр), 32:24 — 2:0. Ландескуг — 2 (Рантанен), 34:34 — 3:0. Рантанен — 1 (бол., Макар, Кадри), 37:05 — 4:0. Кадри — 1 (бол., Маккиннон, Макар), 41:13 — 5:0. Маккиннон — 1 (бол., Макар), 51:29 — 6:0. Донской — 1 (бол., Тэйвз, Жирар), 52:02 — 7:0. Тэйвз — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 54:56 — 8:0Вратари: Грубауэр — Биннингтон (Хуссо, 40:00)Штраф: 10-16Броски: 38 (12+12+14) — 21 (7+4+10)

    Предыдущий матч с участием этих команд завершился в пользу «Сент-Луиса» (4:1).

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