НХЛ. Шайба Проворова, ассистентский дубль Зайцева и передача Михеева

«Тампа-Бэй» — «Чикаго» 5:2
«Тампа-Бэй» дома обыграла «Чикаго» со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0).
В составе победителей по одному голу забили Ондржей Палат, Алекс Киллорн, Блэйк Коулман, Янни Гурд и Стивен Стэмкос.За проигравших заброшенными шайбами отметились Алекс Дэбринкэт и Патрик Кейн.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37. Михаил Сергачев и Никита Задоров результативными действиями не отметились.
«Тампа» выиграла второй матч подряд на старте сезона, а «Чикаго» потерпел второе кряду поражение.
«Филадельфия» — «Питтсбург» 5:2
«Филадельфия» на своем льду выиграла у «Питтсбурга» со счетом 5:2 (3:2, 0:0, 2:0).
В составе победителей отличился российский защитник Иван Проворов. Хет-трик оформил Трэвис Конечны, еще одну шайбу забросил Оскар Линдблом. Форвард гостей Евгений Малкин завершил матч с показателем полезности «-1».
«Филадельфия» лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Питтсбург» занимает последнюю строчку.
«Оттава» — «Торонто» 5:3
«Оттава» обыграл «Торонто» со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).
В составе победителей по одному голу забили Тома Шабо, Брэди Ткачук, Остин Уотсон, Крис Тирни и Дерек Степан. На счету российского защитника Никиты Зайцева две результативные передачи.
У «Торонто» заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Александр Керфут и Джон Таварес. У российского игрока Ильи Михеева результативная передача.
Для «Сенаторз» это был первый матч в сезоне. «Торонто» проиграл впервые в новой регулярке.
«Баффало» — «Вашингтон» 1:2
«Вашингтон» на выезде выиграл у «Баффало» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). У «Кэпиталз» шайбы забросили Якуб Врана и Том Уилсон, а у «Сэйбрз» отличился Расмус Ристолайнен.
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.
«Вашингтон» выиграл второй матч подряд на старте сезона, а «Баффало» потерпел второе кряду поражение.
«Колорадо» — «Сент-Луис» 8:0
«Колорадо» в родных стенах разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0 (0:0, 4:0, 4:0).
Две шайбы на свое имя записал Габриэль Ландеског, еще по разу отличились Андре Бураковски, Микко Рантанен, Назем Кадри, Нэйтан МакКиннон, Йоонас Донской и Девон Тэйвз.
Голкипер «лавин» Филип Грубауэр оформил 12-й шатаут в карьере в НХЛ.
Предыдущий матч с участием этих команд завершился в пользу «Сент-Луиса» (4:1).