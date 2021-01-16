«Сочи» — «Витязь». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч КХЛ 16 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Сочи» будет принимать «Витязь». Матч пройдет в ледовом дворце «Большой» 16 января. Начало встречи — в 17:30 мск. «Сочи» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Клуб из Краснодарского края в зачете «Запада» по-прежнему идет десятым. В 46 играх «регулярки» он заработал 30 баллов. А от будущего соперника команда отстает на 15 пунктов.

Последний раз «Сочи» выигрывал в прошлом году. В поединке с «Северсталью» хозяева в «Большом» без шансов разнесли гостей из Череповца (2:6).

В 2021-м году «леопарды» пока только проигрывают. В начале января команда Евгения Ставровского у себя дома крупно влетела «Торпедо» (2:5) и «Йокериту» (0:5).

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Следующие три встречи «Сочи» провел в разъездах. Сперва в Подольске было поражение от «Витязя» (2:4). А позже случились потери в играх с «Северсталью» (2:4) и СКА (1:3).

«Витязь»

Команда из Подольска в таблице Западной конференции находится на девятой позиции. Сейчас на ее счету имеется 45 очков, набранных в 45 играх регулярного первенства.

Перед Новым годом «Витязь» у себя дома принимал «Динамо» Москва. В этом матче «богатыри» были разгромлены гостями из столицы (1:5).

Встретила 2021-й команда Михаила Кравеца также не очень. В Ярославле «витязи» крупно влетели «Локомотиву» (1:7). Но затем клуб из Подольска сумел обыграть «Сочи» (4:2).

Позже «Витязь» разгромил «Нефтехимик» (3:0). Далее в двух играх «богатыри» остались без очков. В этих матчах команда была слабее «Динамо» Москва (1:2) и «Трактора» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Сочи» в этой игре оценивается в 2.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.14, а на победу «Витязя» — 2.23.

К матчу в «Большом» обе стороны подходят в неважной форме. Однако хуже в этой паре выглядят сочинцы. В этом году «леопарды» не выигрывают и пропускают от трех до пяти шайб за матч.

Если команда Михаила Кравеца намерена продолжить тяжелую борьбу за плей-офф, то в таких встречах она обязана решать все в свою пользу. Наши прогноз и ставка — победа «Витязя» в матче за 1.79.