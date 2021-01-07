«Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет в «Нагорном» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Металлург» Мг.

«Торпедо»

Нижегородский коллектив успел принять участие в 43 играх регулярки. В этих матчах он накопил 50 очков и занял седьмое место в таблице Восточной конференции.

Последний раз дома «Торпедо» проигрывало 21 декабря. Тогда «автозаводцы» принимали «Барыс». Встреча дошла до овертайма, где хозяева уже не справились с казахстанцами (2:3).

Затем прошло еще три поединка в «Нагорном». В каждом подопечные Дэвида Немировски выиграли. Его команда взяла верх над «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотивом» (6:5).

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В 2021-м «Торпедо» дважды сыграло на чужих аренах. В «Большом» нижегородцы раскатали «Сочи» (5:2), а 5 января они по буллитам уступили «Нефтехимику» (0:0, 1:2).

«Металлург» Мг

В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский коллектив занимает четвертое место. В 42 играх регулярки он завоевал 53 зачетных балла.

В первой половине декабря «Металлург» Мг крупно влетел «Ак Барсу» (0:3), из-за чего прервалась победная серия «сталеваров», которая состояла из пяти поединков.

После встречи с «Ак Барсом» команда Ильи Воробьева обыграла «Динамо» Москва (3:1), а затем было крупное поражение от «Автомобилиста» (0:4) и победа над минским «Динамо» (3:2).

Финальные матчи минувшего года «Металлург» Мг провел в гостях. На чужих аренах он проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Барысу» в овертайме (2:3). А 4 января «лисы» взяли верх над «Спартаком» (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.26.

У себя дома нижегородцы победили в трех последних матчах. В каждой игре коллектив Немировски забивал 3+ гола.

На своем льду «автозаводцы» выглядят убедительно. Сейчас они в состоянии продлить серию удачных поединков в «Нагорном». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» или ничья за 1.62. 0