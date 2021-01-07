ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМРоссийский провал и североамериканский триумф Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМЗакономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой» «Ливерпуль» стал чемпионом впервые за 30 летГлавные события 2020 года. Пандемия COVID-19, гегемония «Баварии» и мерсисайдский триумф
  • 09:55
    • Сборная России сыграет в группе с США на МЧМ-2022
  • 09:39
    • «Лейкерс» обыграл «Мемфис», «Миннесота» продлила серию поражений
  • 09:18
    • Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021
  • 07:54
    • Сборная США выиграла МЧМ-2021, обыграв в финале Канаду
  • 06:59
    • Россия проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021
  • 07:15
    • Ларионов прокомментировал поражение от сборной Финляндии
  • 00:47
    • «Тоттенхэм» обыграл «Бренфорд» и вышел в финал Кубка лиги
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Торпедо» дома?

    «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Металлург» Мг
    Михаил Варнаков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Металлург» Мг. Матч пройдет в «Нагорном» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Металлург» Мг.

    «Торпедо»

    Нижегородский коллектив успел принять участие в 43 играх регулярки. В этих матчах он накопил 50 очков и занял седьмое место в таблице Восточной конференции.

    Последний раз дома «Торпедо» проигрывало 21 декабря. Тогда «автозаводцы» принимали «Барыс». Встреча дошла до овертайма, где хозяева уже не справились с казахстанцами (2:3).

    Затем прошло еще три поединка в «Нагорном». В каждом подопечные Дэвида Немировски выиграли. Его команда взяла верх над «Сочи» (4:1), «Динамо» Рига (3:2) и «Локомотивом» (6:5).

    Все прогнозы на хоккей

    В 2021-м «Торпедо» дважды сыграло на чужих аренах. В «Большом» нижегородцы раскатали «Сочи» (5:2), а 5 января они по буллитам уступили «Нефтехимику» (0:0, 1:2).

    «Металлург» Мг

    В турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский коллектив занимает четвертое место. В 42 играх регулярки он завоевал 53 зачетных балла.

    В первой половине декабря «Металлург» Мг крупно влетел «Ак Барсу» (0:3), из-за чего прервалась победная серия «сталеваров», которая состояла из пяти поединков.

  • Российский провал и североамериканский триумф
  • Итоги молодежного чемпионата мира по хоккею
  • Сегодня

    • После встречи с «Ак Барсом» команда Ильи Воробьева обыграла «Динамо» Москва (3:1), а затем было крупное поражение от «Автомобилиста» (0:4) и победа над минским «Динамо» (3:2).

    Финальные матчи минувшего года «Металлург» Мг провел в гостях. На чужих аренах он проиграл «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Барысу» в овертайме (2:3). А 4 января «лисы» взяли верх над «Спартаком» (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.71, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 2.26.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    У себя дома нижегородцы победили в трех последних матчах. В каждой игре коллектив Немировски забивал 3+ гола.

    На своем льду «автозаводцы» выглядят убедительно. Сейчас они в состоянии продлить серию удачных поединков в «Нагорном». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» или ничья за 1.62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Нумансия — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Болонья — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сассуоло — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кротоне — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Сампдория — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мутильвера — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Корнелья — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Метц — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лорьян — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
  • Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»
    • Вчера в 12:59     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • 02:09 04/01/2021
    «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 7 января 2021 года. Прогноз на «Торпедо» — «Металлург» Мг. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры