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    Сколько шайб забьют в очной встрече претенденты на золото?

    Канада U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 5 января 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Канады Прогнозы на сборную России
    Прогноз и ставки на Канада U20 — Россия U20
    Кирилл Кирсанов
    В рамках полуфинала Молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады 5 января сыграет с командой России. Встреча пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне, Канада. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Канада U20 — Россия U20.

    Канада

    Все свои игры на стадии группового раунда канадцы провели здорово и выбили четыре из четырех. В таблице они заняли первое место с 12 очками в копилке.

    На старте МЧМ Канада встретилась с Германией. В том поединке «кленовые» разнесли немецкую сборную (16:2). Во второй игре они хлопнули Словакию (3:1).

    В третьем матче подопечные Андре Туриньи разгромили Швейцарию (10:0). А в последнем поединке группового этапа «листья» разобрались с Финляндией (4:1).

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    В четвертьфинале МЧМ Канада встретилась с Чехией. В этом матче коллектив Андре Туриньи спокойно справился с соперниками, забросив тем 3 безответных шайбы (3:0).

    Россия

    На групповой стадии российская команда смогла финишировать второй. За четыре матча она набрала 8 очков, отстав от лидеров на 1 зачетный балл.

    В дебютном поединке на чемпионате мира Россия встретилась с США и обыграла соперников из Штатов со счетом — 5:3. А затем было неожиданное поражение от Чехии (0:2).

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    В раунде на вылет Россия встретилась с Германией. В полуфинальном матче ребята Игоря Ларионова минимально обыграли «бундестим» — 2:1.

    Прогноз и ставка

    На победу Канады в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 5.45, а на победу России — 3.98.

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    В полуфинале жребий свел двух финалистов, которые в минувшем МЧМ сыграли результативно, подарив 7 голов.

    Но в текущем розыгрыше турнира две команды действуют в плей-офф осторожно и забивают 2-3 гола. В очном поединке также стоит ожидать скромного исхода. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6.5 за 1.64. 0

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