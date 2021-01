Россия вымучила победу над Германией и вышла в полуфинал МЧМ

Сборная России обыграла команду Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира со счетом 2:1. В составе «Красной машины» заброшенными шайбами отметились Василий Пономарев и Данил Башкиров. У немецкой сборной отличился Флориан Элиас.

Отскочили? Немцы могли выбить Россию с МЧМ

«Мы предупреждали, что Германия — не такой лёгкий соперник для России, как могло показаться на первый взгляд. Они, конечно, впервые в вышли в четвертьфинал МЧМ, но одним этим историческим достижением ограничиваться не собирались. Эта команда играла с Россией с сердцем, мужественно оборонялась, а в атаке насоздавала немало стопроцентных моментов, которые при ином стечении обстоятельств могли выбить Россию с МЧМ. Скажем спасибо, что Тим Штюцле и компания нас простили и матч закончился со счётом 2:1 в пользу россиян.

Итак, первые минуты игры, счёт 0:0 — Штюцле попадает в штангу, Ярослав Аскаров ничего сделать в этой ситуации не смог. Ух, повезло, бросок у третьего номера драфта НХЛ-2020 шикарнейший. Вот кто возьмётся угадать, что было бы, открой немцы счёт?

Второй период, Россия уже ведёт, после вбрасывания шайба приходит к Штюцле, которого никто не держит на пятаке. Он бросает — спасибо Ярославу, момент был убойнейший, но бросок он взял. Шайба отскакивает к Флориану Элиасу, и тот промахивается по пустым воротам.

🚨 GOAL! Russia strikes first shorthanded to make it 1-0. pic.twitter.com/uwMXW8QQe4 — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Третий период, 2:1 в пользу России. Джей Джей Петерка убегает один на один, Шакир Мухамадуллин успевает нагнать его в последний момент, мешает без помех бросить, Аскаров отбивает. Но немцы "доедают" момент до конца, Лука Мюнценбергер бросается на отскок и — промахивается мимо пустого угла. И, наконец, ещё одна штанга, на сей раз от Элиаса. Штанга — лучший друг вратаря, надеемся, после игры наши ребята её поблагодарили. Следующий соперник прощать уже не будет», — вспомнила все нереализованные моменты немцев корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Непонятные мучения с заурядным соперником

«Везение, отскок, удача, фарт — используйте любое слово или берите их все, если есть желание сделать вывод об игре сборной России в четвертьфинале с немцами по горячим следам. Штанга, перекладина и великолепный Аскаров спасли нашу команду от глобального позора. Справедливости ради стоит отметить, что было несколько затяжных смен, когда россияне контролировали шайбу в чужой зоне, но при этом обошлось почти без смертельных угроз для ворот соперника.

Было понятно, что опасность исходит исключительно от первой тройки сборной Германии. Четыре-пять моментов, включая гол, попадания в штангу и перекладину, состоялись при непосредственном участии Штюцтле и его партнеров. Россияне с ними по большому счету не справились.

Перед следующими матчами с более статусными соперниками вроде Канады или США это очень тревожный момент. Игорь Ларионов после игры убеждал, что о недооценке немцев речи не шло и против команд, которые делают ставку на действия от глухой обороны, у нашей сборной возникают проблемы. А где же, спрашивается, романтики?» — выделил немца Штюцтле обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Уфффф! Россия прошла отличных немцев

«Вот зачем сборной был нужен матч с чехами. Учесть ошибки, довести до ума переход из атаки в оборону, понять, что в таком матче позиционная атака — это наш способ обороняться, понять, где лежат по-настоящему сочные шансы забить. И самое главное — не психовать после неудачных бросков. Сегодня немцы сыграли немного иначе — кроме всего прочего, они уже второй год как круче чехов — но наш болезненный опыт сквозил из каждого игрового отрезка.

Фрагмент матча fhr.ru

Мы снова забили меньше, чем хотели и удалились больше, чем стоило, и наш соперник был реально хорош, но мы не дали этим факторам проникнуть куда-то глубоко в голову. На последних минутах сборная России длинными отрезками играла в чужой зоне, и менялась по ходу позиционных атак, и отбирала шайбу с места потери — было понятно, что это не столько давление на немецкие ворота, сколько наш способ защищаться в игре с командой вот такого формата. Что бы ни случилось, шайбу на этом турнире мы никому не отдадим за просто так.

В этот раз — так и не отдали. Германия действительно приехала на МЧМ-2021 с планами на полуфинал и была хороша; мы были лучше и идем дальше», — провел параллель матча с чехами автор Sports Никита Петухов.

Было почти также нервно, как на Олимпиаде

«Игра для сборной России началась максимально странно. Перебрасывая немцев, мы не обладали ровным счетом никаким преимуществом. Да и по-настоящему опасных бросков в первом периоде было раз-два и обчелся. Зато Тим Штюцле довольно быстро проверил звон штанги российских ворот. Главная немецкая звезда ушла от нашего капитана Василия Подколзина. На ровном месте потерял шайбу Ян Кузнецов, а учитывая, что это случилось в свой зоне, получилось тревожно. И почти тут же нарушил правила Даниил Чайка, который спустя два матча вылез из запаса.

Нужно остыть, чтобы понять, что произошло. Пока только поздравили ребят с победой. Естественно по каждой игре у нас есть вопросы. В целом, не было полной картины. Недооценки соперника не было. Игра соперника от обороны вызывает у нас проблемы, такой хоккей нам непривычен. Тем не менее матч выигран Игорь Ларионов, главный тренер молодежной сборной России

Какое-то время игра с немцами чем-то напоминала матч с чехами. Наш соперник оборонялся достаточно кучно и организованно. Пространства для российских форвардов оставалось немного. Отсюда и игра с контролем шайбы, но в основном по периметру. Большинство бросков банально не доходили до немецкого вратаря: что-то летело мимо, что-то — в игроков сборной Германии. Ключевая разница в том, что нашей команде удалось забить первой. Россиянам не надо было сваливаться на навал, тогда как немцам, напротив, пришлось раскрываться.

GOAL! Some pretty passing and Danil Bashkirov puts 🇷🇺 up by two. pic.twitter.com/QiSMT6v9DM — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Несмотря на попытки отодвинуть игру максимально дальше от своих ворот, спокойно довести дело до победы подопечным Ларионова не удалось. То Егор Спиридонов удалится за накрытую рукой шайбу, то наши защитники оставят Элиаса один на один с Аскаровым. Вратарь сборной России выручил тогда, когда это было особенно важно. Не подвел он и в концовке, когда немцы играли вшестером. Команда Ларионова не без нервов, но проползла в полуфинал. Но вот выиграть медали с такой натужной игрой будет крайне затруднительно» — говорится в материале Sport24.

Россия выдала нервный четвертьфинал против Германии

«В своем стиле. Любую сборную России, а особенно молодежную в хоккее часто упрекают в умении потрепать нервы себе и болельщикам в концовках матчей. Вот и Игорь Ларионов в четвертьфинале решил не отходить от традиций.

Да, немцы со старта игры старались бросаться на игрока с шайбой, вынуждая нас играть в быстрый пас практически без раздумий. Да, они умело блокировали броски, оставляя вратарю подчищать только чистые прямые коридоры с дальней дистанции. Да, в контратаках немецкие звезды (а они в этом году ярче российских) пытались набить себе статистику. Однако первые два периода все это вообще не было проблемой для российской команды. Нагловатый и рискованный ход Пономарева, мысль которого разгадали партнеры в меньшинстве, классная комбинация с голом Башкирова во втором периоде и еще несколько интересных по задумке розыгрышей — всего этого хватало. Стоило немцам забросить едва ли не случайным броском — система Ларионова поплыла.

Florian Elias breaks the ice for Germany and it's a one goal game in the third period! 🇩🇪 pic.twitter.com/ndvTvnbyEx — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2021

Ну а Канада — это Канада. Про их хищный стиль сказали не меньше, чем про количество ребят из первого раунда драфтов НХЛ. Даже без капитана и самого опытного игрока (Кирби Дак вылетел как раз после товарняка с Россией) это сильный соперник, который с теми же немцами сыграл 16:2.

Перед полуфиналом сборная России хоть и выдала парочку хороших матчей (хотя нервы трепались и в играх с США и Швецией), но все равно не выглядит настоящей "Красной машиной" перед полуфиналом. За пару дней тренерскому штабу нужно сделать чудо или придумать 100-процентный план на игру», — написал о будущем сопернике по полуфиналу турнира автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Чешский пример заразителен: россияне чудом не обломали зубы о защитный бетон — теперь немецкий

«Германцы отлично смоделировали стиль чехов. Опять мы в основном кружили в чужой зоне по периметру, а большинство бросков издали оппоненты блокировали. Помогло удаление… Чайки на 9-й минуте. Спустя шесть (!!!) секунд Пономарев, укатив один на один, распечатал Бюгля.

Сборная России fhr.ru

В дальнейшем немцы старались не проваливаться. В принципе им это удалось. Даже при численном преимуществе атаковали очень аккуратно, с оглядкой на тыл.

Удвоили мы счет лишь на 29-й минуте, когда прессингом накрыли соперников в их зоне. Да и в целом к концу второй трети доминировали, хотя голевых моментов создавали немного. А Элиас еще при счете 1:0 мог восстановить равновесие, когда с пары метров промахнулся по пустой рамке.

После второго перерыва, при счете 2:0, Николай Озеров сказа бы: "Теперь игра идет до заброшенной шайбы". И уже спустя три с половиной минуты Элиас реабилитировался — 2:1. Причем наши сами организовали себе гол, не разобравшись в простой ситуации на выходе из своей зоны.

Я думаю, мы были готовы к меньшинству сборной России. Давление было очень высоким, наши ребята сделали все возможное. До последней секунды мы верили в нашу победу, игра была равной. Каждый игрок может гордиться нашей командой. Мы отлично провели этот турнир. Хотя, конечно, поражение разочаровало нас. Я верю, что в будущем мы сможем собрать вновь сильную команду. Все будет зависть от подбора игроков. Мы должны продолжать работать дальше. Надеюсь, в будущем мы сможем сделать шаг вперед. У нас отличная система подготовки в последние годы, много талантливых игроков. От нас требуется доверять игрокам, верить в них Тобиас Абштрайтер, главный тренер молодежной сборной Германии

А затем чудом Петерка не сравнял счет. Аскаров парировал, а добивание прошло мимо. Ух… Игра переместилась к нашим воротам. Элиас подправил в перекладину, а за три минуты до сирены с двух метров метнул шайбу в живот Аскарову. Это был последний реальный момент отыграться, не помогли и шесть полевых игроков. Своего Гусева у сборной Германии не нашлось...» — передал ход поединка автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

