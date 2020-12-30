«Йокерит» — СКА. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч КХЛ 30 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать СКА. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.

«Йокерит»

Представители Финляндии из города Хельсинки в Западной конференции занимают последнее плей-офф место. Приняв участие в 35 матчах регулярки, «джокеры» в итоге заработали 43 балла.

После двух крупных побед, добытых в гостях над «Трактором» (5:2) и «Салаватом Юлаевым» (3:0), «Йокерит» поджидала неприятная серия из четырех поражений кряду в основное время.

В двух матчах данного отрезка «шуты» уступили «Ак Барсу» с одинаковым счетом — 1:4. А затем подопечные Лаури Марьямяки оказались слабее «Витязя» (1:2) и «Динамо» Москва (0:4).

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Покончить с печальной серией «Йокериту» удалось 26 декабря, когда команда одолела «Северсталь» по буллитам (3:3, 3:2). Спустя пару дней финны хлопнули «Локомотив» в овертайме (4:3).

СКА

Команда, представляющая в КХЛ Санкт-Петербург, успела выйти на лед 41 раз. Во всех этих встречах она заработала 58 очков, благодаря чему и закрепила за собой вторую строчку в Западной конференции.

После сенсационного поражения от «Динамо» Рига по буллитам в родных стенах (3:3, 2:3) СКА принял участие еще в шести матчах. В пяти встречах «армейцы» победили.

В одном из поединков команда Валерия Брагина разбила «Автомобилист» (7:2), а затем она получила реванш в противостоянии с «Динамо» Рига (4:1). После небольшого перерыва в КХЛ питерцы хлопнули ЦСКА в «армейском» дерби по буллитам (3:3, 3:1).

Затем СКА обыграл «Северсталь» (2:0), а на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» в дополнительное время (1:2). В Последней встрече подопечные Брагина разнесли «Сочи» (4:1).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.00, а на победу СКА — 2.66.

Финская команда только недавно начала выпутываться из неприятностей, связанных с частыми поражениями. В играх против тяжеловесов КХЛ «шуты» сейчас редко берут очки.

А СКА, несмотря на недавнее поражение, выглядит убедительно. Поэтому на «Хартвалл Арене» гости в итоге добудут нужный результат. Наши прогноз и ставка — победа СКА в матче за 1.96. 0