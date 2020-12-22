«Локомотив» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч КХЛ 22 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Арене-2000» 22 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Северсталь».

«Локомотив»

Приняв участие в 35 матчах регулярного первенства, команда из Ярославля заработала 48 очков. На данный момент она находится в тройке лидеров Западной конференции.

В декабре «Локомотив» сыграл в пяти поединках, в трех из которых «железнодорожники» победили. В начале этого месяца ярославцы на «Арене-2000» разгромили как раз «Северсталь» (5:1).

Четыре следующих матча «Локо» провел в разъездах. В одном из гостевых поединков подопечные Андрея Скалебки уступили «Барысу» (1:3). А затем они обыграли «Сибирь» в овертайме (4:3).

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После победы в Новосибирске «Локомотив» одержал верх и над «Амуром» на «Платинум Арене» (4:3). А в последнем на данный момент матче ярославцы оказались слабее ЦСКА (2:3).

«Северсталь»

Хоккейная команда из Череповца в 36 поединках регулярки сумела заработать 42 очка, благодаря чему она закрепилась на шестой позиции в таблице Западной конференции.

С 26 ноября по 1 декабря «Северсталь» пережила неприятный отрезок из трех поражений. В этой серии «стальные» были слабее СКА (2:3), «Ак Барса» (2:5) и «Локомотива» (1:5).

Но выпутаться из полосы неудач команде Андрея Разина удалось благодаря победе над «Динамо» Рига в дополнительное время (4:3). Затем череповецкий клуб одолел «Авангард» по буллитам (1:1, 2:1).

После матча с «ястребами» «Северсталь» провела еще три встречи на своем льду. Во всех играх хозяева победили. Подопечные Андрея Разина взяли верх над «Динамо» Рига (4:2), «Спартаком» (4:3) и над «Торпедо» (3:0).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» в предстоящем матче оценивается в 1.40, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Северстали» — 6.45.

Прошлый поединок на «Арене-2000» завершился для «стальных» разгромным поражением (2:5). Однако с тех пор «Северсталь» никому не позволяет себя обыграть в течение пяти матчей.

А вот «Локо» после того поединка дважды уступил. В каждой встрече из четырех последних подопечные Скабелки не забивали никому больше 3 голов. Тяжело будет хозяевам забросить пачку шайб и соперникам из Череповца.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 3.5 с коэффициентом 1.81. 0