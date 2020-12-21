«Витязь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч КХЛ 21 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на арене «Витязь» 21 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Йокерит».

«Витязь»

Хоккейный клуб, который базируется в Подольске, успел в текущем сезоне регулярки сыграть в 36 поединках. В таблице Западной конференции он занимает девятую строчку с 37 очками на счету.

Ноябрь «Витязь» завершил двумя победами на своем льду. В одном из матчей «богатыри» как раз обыграли «Йокерит» по буллитам (3:3, 3:2). А затем они разбили «Динамо» Рига (4:1).

Декабрь же начался для «Витязя» с домашнего поражения от «Торпедо» (2:3). Далее подопечные Михаила Кравеца в серии буллитов уступили «Барысу» в Нур-Султане (2:2, 0:1).

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После потери в Казахстане «Витязь» одержал верх над «Сибирью» (2:1). А в двух последних матчах команда из Подольска проиграла «Амуру» (1:3) и победила «Авангард» (4:3).

«Йокерит»

Финский коллектив из города Хельсинки опережает «Витязь» на 2 очка и находится на восьмом месте в рейтинге Запада с 39 зачетными баллами в копилке. Они были заработаны в 31 поединке.

После неудачной игры с «богатырями» 28 ноября «Йокерит» добыл две победы. В тех матчах «шуты» взяли верх над СКА по буллитам (1:1, 4:2) и уверенно разобрались с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Затем в Москве подопечные Лаури Марьямяки проиграли «Спартаку» в дополнительное время (2:3). Но позже финский клуб разгромил «Трактор» (5:2) и «Салават Юлаев» (3:0).

А в двух последних матчах «Йокерит» встретился с «Ак Барсом». Сперва команды зарубились в Казани, а затем вышли на лед «Хартвалл Арены». Однако в обоих случаях «джокеры» были разбиты с одинаковым счетом — 1:4.

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.28, на ничью — 4.30, а на победу «Йокерита» — 1.93.

Финскую команду ожидает встреча с одним из прямых конкурентов в борьбе за зону плей-офф. Прошлую игру в Подольске гости сдали в серии буллитов.

Однако в предстоящем матче коллектив Марьямяки намерен поквитаться с «богатырями». Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» с коэффициентом 1.93. 0