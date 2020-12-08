«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Нагорном» 8 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА.

«Торпедо»

Представители Нижнего Новгорода сыграли в 33 поединках регулярки, в ходе которых им удалось накопить 36 зачетных баллов. В таблице Восточной конференции команда находится на седьмом месте.

Сейчас «Торпедо» выглядит уверенно и намного чаще побеждает. В семи недавних встречах «автозаводцы» выиграли шесть раз. В одном из матчей «волжане» прихлопнули «Автомобилист» по буллитам (2:2, 2:0).

А во втором поединке с «Авто» подопечные Дэвида Немировского были сильнее в основное время (5:1). Затем нижегородцы прихлопнули «Йокерит» (3:2), а 29 ноября было поражение от «Магнитки» (2:4).

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В декабре «Торпедо» идет без осечек. Первого числа хозяева в «Нагорном» одолели «Трактор» (2:0). А в двух гостевых матчах «автозаводцы» переиграли «Витязь» (3:2) и «Куньлунь» в овертайме (5:4).

ЦСКА

Хоккейный клуб из Москвы уже давно расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками на счету. От преследователей он оторвался на 7 пунктов.

С 12 по 21 ноября ЦСКА победил в пяти матчах подряд в основное время. В этих поединках «армейцы» обыграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0), «Локомотив» (3:1), «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Минск (5:1).

А затем победную серию обломала «Сибирь», которой «кони» влетели разгромно (1:5). После этого москвичи в гостях раскатали «Сочи» (4:1) и «Автомобилист» (5:1).

В начале декабря подопечные Игоря Никитина на своем льду победили «Куньлунь» в дополнительное время (3:2), а в последнем матче «армейцы» оказались слабее «Динамо» Минск (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Торпедо» в этой встрече оценивается в 5.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу ЦСКА — 1.44.

Несмотря на статус фаворитов предстоящего поединка, «армейцам» в Нижнем Новгороде придется столкнуться с сопротивлением хозяев.

Кажется, в последнее время подопечные Дэвида Немировского обрели стабильность. В четырех домашних играх из пяти последних «автозаводцы» были сильнее соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой +2 за 1.77. 0