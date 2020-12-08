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    Выдержит ли «Торпедо» натиск «армейцев»?

    «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — ЦСКА
    Михаил Орлов
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать ЦСКА. Матч пройдет в «Нагорном» 8 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.00
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
    •

    «Торпедо»

    Представители Нижнего Новгорода сыграли в 33 поединках регулярки, в ходе которых им удалось накопить 36 зачетных баллов. В таблице Восточной конференции команда находится на седьмом месте.

    Сейчас «Торпедо» выглядит уверенно и намного чаще побеждает. В семи недавних встречах «автозаводцы» выиграли шесть раз. В одном из матчей «волжане» прихлопнули «Автомобилист» по буллитам (2:2, 2:0).

    А во втором поединке с «Авто» подопечные Дэвида Немировского были сильнее в основное время (5:1). Затем нижегородцы прихлопнули «Йокерит» (3:2), а 29 ноября было поражение от «Магнитки» (2:4).

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    В декабре «Торпедо» идет без осечек. Первого числа хозяева в «Нагорном» одолели «Трактор» (2:0). А в двух гостевых матчах «автозаводцы» переиграли «Витязь» (3:2) и «Куньлунь» в овертайме (5:4).

    ЦСКА

    Хоккейный клуб из Москвы уже давно расположился на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками на счету. От преследователей он оторвался на 7 пунктов.

    С 12 по 21 ноября ЦСКА победил в пяти матчах подряд в основное время. В этих поединках «армейцы» обыграли «Салават Юлаев» (5:3), «Сочи» (7:0), «Локомотив» (3:1), «Нефтехимик» (4:2) и «Динамо» Минск (5:1).

    А затем победную серию обломала «Сибирь», которой «кони» влетели разгромно (1:5). После этого москвичи в гостях раскатали «Сочи» (4:1) и «Автомобилист» (5:1).

    В начале декабря подопечные Игоря Никитина на своем льду победили «Куньлунь» в дополнительное время (3:2), а в последнем матче «армейцы» оказались слабее «Динамо» Минск (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Торпедо» в этой встрече оценивается в 5.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.20, а на победу ЦСКА — 1.44.

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    Несмотря на статус фаворитов предстоящего поединка, «армейцам» в Нижнем Новгороде придется столкнуться с сопротивлением хозяев.

    Кажется, в последнее время подопечные Дэвида Немировского обрели стабильность. В четырех домашних играх из пяти последних «автозаводцы» были сильнее соперников. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой +2 за 1.77. 0

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    «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 8 декабря 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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