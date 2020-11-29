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    Чем завершится домашняя встреча «Ак Барса»?

    «Ак Барс» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Северсталь
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Северсталь»
    Андрей Педан
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «Татнефть-Арене» 29 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 29 Ноября 2020 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    Хоккейный клуб из Казани в 31 матче регулярного сезона набрал 46 очков, благодаря чему он уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 46 баллами в копилке.

    В этом месяце «Ак Барс» успел принять участие восьми поединках. И только в двух казанцы проиграли. Одно из таких поражений было зафиксировано в гостевой встрече с «Трактором» 12 ноября (1:2).

    После неудачного выезда в Челябинск подопечные Дмитрия Квартальнова добыли 4 победы кряду. Казанцы одержали верх над «Нефтехимиком» (3:2), «Автомобилистом» (3:0), «Торпедо» (7:5) и «Куньлунем» (5:2).

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    Уверенный ход «Ак Барса» сумел прервать «Авангард» 23 ноября. В матче, который состоялся в Москве, казанцы проиграли (0:3). А в недавней встрече подопечные Квартальнова победили «Магнитку» по буллитам (2:2, 2:1).

    «Северсталь»

    Команда, базирующаяся в Череповце, занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции. В 29 поединках регулярки она насобирала 32 очка.

    В середине этого месяца «Северсталь» пережила небольшой отрезок из трех поражений кряду. Неприятная серия началась с домашнего матча против СКА (0:2).

    А после дуэли с питерцами «стальные» в Москве проиграли «Спартаку» в дополнительное время (3:4) и были разгромлены «Витязем» в Подольске (1:4).

    Но затем подопечные Андрея Разина в Магнитогорске разбили «Металлург» Мг (4:1), а также в Череповце взяли реванш у «Витязя» (2:1). В последнем поединке «Северсталь» снова не справилась со СКА (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ак Барса» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.43, на ничью — 5.15, а на победу «Северстали» — 6.15.

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    На «Татнефть-Арене» хозяева играют против «Северстали» очень удачно. В десяти последних очных матчах казанцы выиграли 9 раз. Кроме того, в 8 встречах хозяева зарабатывали нужный результат в основное время.

    Но только в трех поединках суммарный тотал превышал показатель в 5 шайб. В грядущем матче команда Квартальнова также имеет хорошие шансы на успех, но громить «стальных» она не будет. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5.5 за 1.85. 0

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    «Ак Барс» — «Северсталь». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч КХЛ 29 ноября 2020 года. Прогноз на «Ак Барс» — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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