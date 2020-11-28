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    Смогут ли финны в гостях обыграть «Витязь»?

    «Витязь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Витязь Прогнозы на Йокерит
    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Йокерит»
    Джордан Шредер
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на арене «Витязь» 28 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Йокерит».
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    Хоккей. КХЛ 28 Ноября 2020 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    Команда, представляющая Подольск, опустилась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 29 играх регулярного первенства она набрала 28 очков.

    Ноябрь начался для «Витязя» с победы. В «Большом» гости одержали верх над «Сочи» в дополнительное время (4:3). А затем «богатыри» выдали отрезок из четырех поражений кряду.

    Проиграть подопечные Михаила Кравеца успели «Динамо» Москва (1:2), СКА (1:8) и дважды «Спартаку» (3:7; 1:3). Разбавить неудачную серию «витязям» удалось благодаря разгромной победе над «Северсталью» (4:1).

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    Однако после домашней встречи «Витязь» проиграл «стальным» в Череповце (1:2). В недавнем матче «богатыри» оказались слабее «Динамо» Минск в дополнительное время (3:4).

    «Йокерит»

    Финская команда из города Хельсинки имеет в своей копилке 29 очков, набранных в 23 играх регулярного первенства. В таблице Западной конференции она находится на восьмой позиции.

    В этом месяце «Йокерит» успел принять участие в восьми поединках. Половину матчей «шуты» выиграли. Но первого числа финны в гостях потерпели поражение от «Северстали» (2:5).

    Затем подопечные Лаури Марьямяки взяли верх над «Сочи» в дополнительное время (5:4), после чего «джокеры» крупно влетели СКА (1:4) и оказались слабее «Трактора» (1:3).

    В трех следующих матчах «Йокерит» победил «Локомотив» (4:1), «Сочи» (3:0) и «Динамо» Москва (6:1). А 26 ноября финская команда в Нижнем Новгороде влетела «Торпедо» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Витязя» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.05.

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    В этом месяце команда из Подольска серьезно сдала позиции и покинула зону плей-офф Запада, в которую ворвался «Йокерит».

    После всех проблем с кадровыми потерями финны начинают набирать хорошую форму и подниматься в таблице. В гостях «шуты» способны огорчить проблемный «Витязь». Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.69. 0

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    «Витязь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Витязь» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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