«Витязь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 28 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» будет принимать «Йокерит». Матч пройдет на арене «Витязь» 28 ноября. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Витязь» — «Йокерит».

«Витязь»

Команда, представляющая Подольск, опустилась на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В 29 играх регулярного первенства она набрала 28 очков.

Ноябрь начался для «Витязя» с победы. В «Большом» гости одержали верх над «Сочи» в дополнительное время (4:3). А затем «богатыри» выдали отрезок из четырех поражений кряду.

Проиграть подопечные Михаила Кравеца успели «Динамо» Москва (1:2), СКА (1:8) и дважды «Спартаку» (3:7; 1:3). Разбавить неудачную серию «витязям» удалось благодаря разгромной победе над «Северсталью» (4:1).

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Однако после домашней встречи «Витязь» проиграл «стальным» в Череповце (1:2). В недавнем матче «богатыри» оказались слабее «Динамо» Минск в дополнительное время (3:4).

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки имеет в своей копилке 29 очков, набранных в 23 играх регулярного первенства. В таблице Западной конференции она находится на восьмой позиции.

В этом месяце «Йокерит» успел принять участие в восьми поединках. Половину матчей «шуты» выиграли. Но первого числа финны в гостях потерпели поражение от «Северстали» (2:5).

Затем подопечные Лаури Марьямяки взяли верх над «Сочи» в дополнительное время (5:4), после чего «джокеры» крупно влетели СКА (1:4) и оказались слабее «Трактора» (1:3).

В трех следующих матчах «Йокерит» победил «Локомотив» (4:1), «Сочи» (3:0) и «Динамо» Москва (6:1). А 26 ноября финская команда в Нижнем Новгороде влетела «Торпедо» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Витязя» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 3.04, на ничью — 4.20, а на победу «Йокерита» — 2.05.

В этом месяце команда из Подольска серьезно сдала позиции и покинула зону плей-офф Запада, в которую ворвался «Йокерит».

После всех проблем с кадровыми потерями финны начинают набирать хорошую форму и подниматься в таблице. В гостях «шуты» способны огорчить проблемный «Витязь». Наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче с коэффициентом 1.69. 0