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    Сможет ли «Трактор» приблизиться к лидерам Востока?

    «Трактор» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Автомобилист»
    Александр Авцин
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Трактор» будет принимать «Автомобилист». Матч пройдет на «Трактор Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист».
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    Хоккей. КХЛ 26 Ноября 2020 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Трактор»

    Челябинский клуб ворвался в тройку сильнейших в Восточной конференции. В ходе 29 матчей регулярки команда заработала 40 очков. От первой позиции ее отделяет дистанция в 4 пункта.

    Сейчас «Трактор» является лучшим в защите среди всех коллективов из зоны плей-офф Востока. За 29 игр он пропустил 55 голов. В начале ноября «медведи» дважды встретились с «Металлургом» Мг.

    Сперва в гостях челябинцы крупно проиграли (1:4), а потом дома взяли верх над «Магниткой» в овертайме (2:1). После матчей с «Металлургом» Мг команда Анвара Гатиятулина дома победила «Ак Барс» (2:1).

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    А в трех выездных встречах «Трактор» переиграл «Куньлунь» (5:3), «Йокерит» (3:1) и СКА (1:0). Неплохая серия «танкистов» была прервана 22 ноября. Тогда в родных стенах челябинский клуб крупно влетел «Динамо» Москва (2:5).

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб расположен на четвертой строке в таблице Восточной конференции. В 27 поединках регулярного сезона он заработал 38 баллов и отстал от лидеров на 6 очков.

    В первой половине ноября «Автомобилист» был хорош. Команда из Екатеринбурга выдала серию из трех побед кряду, которая началась с домашнего разгрома «Динамо» Рига (7:2).

    После паузы на матчи сборных подопечные Билла Питерса взяли верх над «Локомотивом» (2:1), а через пару дней они переиграли рижское «Динамо» в дополнительное время (2:3). Но в трех последних встречах «Авто» не побеждало.

    В гостевом поединке в Казани екатеринбуржцы уступили «Ак Барсу» (0:3), а затем команда Питерса была слабее «Торпедо» по буллитам (2:2, 0:2). Во втором матче с нижегородцами «Авто» отлетело крупно (1:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Трактора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 3.94, а победа «Автомобилиста» оценивается в 2.73.

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    В трех последних играх команда Питерса слегка сбавила обороты, из-за чего потеряла очки. А «Трактор», несмотря на недавнее поражение, продолжает карабкаться вверх.

    На своем льду челябинский клуб попробует реабилитироваться за разгром от «Динамо» и обыграть «Авто», который сейчас слегка затормозил. Наши прогноз и ставка — победа «Трактора» в матче с коэффициентом 1.87. 0

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    «Трактор» — «Автомобилист». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч КХЛ 26 ноября 2020 года. Прогноз на «Трактор» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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