«Йокерит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Йокерит» будет принимать «Сочи». Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Сочи».

«Йокерит»

Финская команда из города Хельсинки после 20 матчей имеет в своей копилке 25 очков. В турнирной таблице Западной конференции она теперь находится на восьмом месте.

Ноябрь для «Йокерита» начался неудачно. В первом поединке текущего месяца «шуты» встретились с «Северсталью» в Череповце. В этой игре гости из Финляндии уступили с крупным счетом — 2:5.

В следующем матче команда Лаури Марьямяки сразилась с «Сочи» в «Большом». Исход встречи был решен в дополнительное время, где «джокеры» оказались сильнее (5:4).

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Затем «Йокерит», который вновь был на небольшом карантине, проиграл домашние матчи против СКА (1:4) и «Трактора» (1:3). А 19 ноября финны в Ярославле раскатали «Локомотив» (4:1).

«Сочи»

Хоккейная команда из одноименного города идет предпоследней в турнирной таблице Западной конференции. В 26 матчах регулярного сезона она заработала 19 очков.

В ноябре «Сочи» успел провести шесть поединков. И только в одном из них была победа. Первого числа «леопарды» дома проиграли «Витязю» в дополнительное время (3:4).

Затем в «Большом» было поражение от «Йокерита» в овертайме (4:5). А после паузы на матчи Евротура подопечные Евгения Ставровского в Балашихе уступили «Авангарду» (2:3).

Единственная в этом месяце победа была добыта «Сочи» в поединке с «Динамо» Рига (3:1). В двух недавних играх «леопарды» оказались слабее ЦСКА (0:7) и «Динамо» Минск в овертайме (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Йокерита» в матче на «Хартвалл Арене» букмекеры предлагают поставить за 1.40, на ничью они дают коэффициент 5.45, а на победу «Сочи» — 6.30.

После очередной самоизоляции и двух поражений в недавних матчах «Йокерит», безусловно, соскучился по ярким поединкам, в которых финны выигрывают.

Вот в Ярославле «шуты» и прихлопнули «Локо» (4:1). В домашнем матче мотивированная команда Марьямяки попытается добыть крупную победу над соперником, который давненько буксует на десятой строчке в таблице Запада. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.77. 0