«Йокерит» — «Сочи». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч КХЛ 21 ноября 2020 года

«Йокерит»
Финская команда из города Хельсинки после 20 матчей имеет в своей копилке 25 очков. В турнирной таблице Западной конференции она теперь находится на восьмом месте.
Ноябрь для «Йокерита» начался неудачно. В первом поединке текущего месяца «шуты» встретились с «Северсталью» в Череповце. В этой игре гости из Финляндии уступили с крупным счетом — 2:5.
В следующем матче команда Лаури Марьямяки сразилась с «Сочи» в «Большом». Исход встречи был решен в дополнительное время, где «джокеры» оказались сильнее (5:4).
Затем «Йокерит», который вновь был на небольшом карантине, проиграл домашние матчи против СКА (1:4) и «Трактора» (1:3). А 19 ноября финны в Ярославле раскатали «Локомотив» (4:1).
«Сочи»
Хоккейная команда из одноименного города идет предпоследней в турнирной таблице Западной конференции. В 26 матчах регулярного сезона она заработала 19 очков.
В ноябре «Сочи» успел провести шесть поединков. И только в одном из них была победа. Первого числа «леопарды» дома проиграли «Витязю» в дополнительное время (3:4).
Затем в «Большом» было поражение от «Йокерита» в овертайме (4:5). А после паузы на матчи Евротура подопечные Евгения Ставровского в Балашихе уступили «Авангарду» (2:3).
Единственная в этом месяце победа была добыта «Сочи» в поединке с «Динамо» Рига (3:1). В двух недавних играх «леопарды» оказались слабее ЦСКА (0:7) и «Динамо» Минск в овертайме (2:3).
Прогноз и ставка
На победу «Йокерита» в матче на «Хартвалл Арене» букмекеры предлагают поставить за 1.40, на ничью они дают коэффициент 5.45, а на победу «Сочи» — 6.30.
После очередной самоизоляции и двух поражений в недавних матчах «Йокерит», безусловно, соскучился по ярким поединкам, в которых финны выигрывают.
Вот в Ярославле «шуты» и прихлопнули «Локо» (4:1). В домашнем матче мотивированная команда Марьямяки попытается добыть крупную победу над соперником, который давненько буксует на десятой строчке в таблице Запада. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 1.77. 0