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    Сколько шайб «Северсталь» сможет забросить в ворота «Динамо»?

    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Северсталь»
    «Северсталь»
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва будет принимать «Северсталь». Матч пройдет на «ВТБ Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Динамо» Москва — «Северсталь».
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:30 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 5.20
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    «Динамо» Москва

    Столичный клуб сыграл в 22 матчах регулярного сезона. В этих поединках он успел набрать 26 очков, благодаря чему в турнирной таблице Западной конференции находится на четвертом месте.

    Три из четырех последних матчей октября московское «Динамо» провело на своем льду. В двух поединках бело-голубые сумели выиграть. Одна из побед была зафиксирована в дуэли с «Динамо» Минск 21 числа (5:2).

    А в следующей встрече на «ВТБ Арене» подопечные Владимира Крикунова крупно проиграли «Витязю» (1:5). Еще в одном матче в родных стенах москвичи одолели «Авангард» (3:2).

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    В последнем поединке октября «Динамо» в Ярославле уступило «Локомотиву» (2:3). В ноябрьских встречах столичный клуб победил ЦСКА (4:3) и «Витязь» (2:1).

    «Северсталь»

    Представители Череповца после 22 матчей регулярного сезона имеют на своем счету 25 баллов. В таблице Запада они идут пятыми и отстают от «Динамо» на 1 очко.

    В последних матчах «Северсталь» чередует победные исходы необязательными потерями, но все же команда Андрея Разина чаще выигрывает. В недавних пяти встречах его подопечные трижды брали очки.

    В одном из последних гостевых поединков «стальные» в Белоруссии переиграли «Динамо» Минск в дополнительное время (2:1), а затем они взяли верх над «Спартаком» в Москве (4:3).

    В последнем матче октября «Северсталь» крупно уступила «Витязю» (3:0), а в ноябре подопечные Андрея Разина успели разгромить «Йокерит» (5:2) и проиграть «Барысу» (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Москва в предстоящем поединке оценивается в 1.56, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Северстали» — 4.96.

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    Обе команды, несмотря на высокие места в Западной конференции, сейчас играют нестабильно. Однако «стальные» в последнее время комфортно чувствуют себя в гостевых встречах.

    В четырех матчах из пяти недавних на выезде череповецкий клуб победил. В трех играх этого отрезка гости забивали 2+ гола.

    В ворота «Динамо», которое пропускает прилично, подопечные Андрея Разина также смогут вколотить парочку. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 1.5 за 1.86. 0

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    «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года. Прогноз на «Динамо» Москва — «Северсталь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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