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    Справится ли ЦСКА с «Салаватом Юлаевым»?

    ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Салават Юлаев»
    Александр Алексеев
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 12 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Салават Юлаев».
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    Хоккей. КХЛ 12 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    ЦСКА

    Столичный клуб после 24 сыгранных матчей в КХЛ имеет 37 очков в своей копилке. В таблице Западной конференции он лидирует с лучшим показателем в атаке — 73 забитых гола.

    В шести недавних встречах ЦСКА по три раза победил и проиграл. В одном из последних домашних матчей октября «кони» уступили «Торпедо» в дополнительное время (2:3).

    Затем подопечные Игоря Никитина на своем льду разгромили «Динамо» Минск (5:1). А в гостевых играх московский клуб победил «Куньлунь» (3:2) и «Спартак» в овертайме (3:2).

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    В текущем месяце ЦСКА пока только теряет очки. Первого числа «армейцы» на «ВТБ Арене» были слабее «Динамо» Москва (3:4), а 10 ноября «кони» уступили «Спартаку» в добавочном периоде (3:4).

    «Салават Юлаев»

    Команда, представляющая Уфу, на данный момент находится в пятерке лидеров Восточной конференции. За 25 матчей регулярного сезона она заработала 31 балл.

    В середине прошлого месяца «Салават Юлаев» начал часто терять очки и не мог победить три матча кряду. Но выпутаться из этой небольшой полосы неудач уфимцам удалось 17 октября.

    Тогда в Балашихе гости переиграли «Авангард» по буллитам (3:3, 2:1). В следующем матче «юлаевцы» разобрались с «Сочи» (2:0). Затем подопечные Томи Ламсы уступили «Витязю» (3:4) и «Локо» (0:5).

    А в трех недавних матчах уфимцы шли без поражений. В конце октября «Салават Юлаев» разгромил «Амур» (4:1) и «Металлург» Мг (4:1), а 1 ноября была победа над «Куньлунем» в овертайме (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу ЦСКА в предстоящей встрече букмекеры предлагают поставить за 1.70, на ничью — за 4.62, а на победу «Салавата Юлаева» — за 4.48.

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    В последних своих матчах «армейцы» далеко не идеальны в обороне. ЦСКА пропускает прилично, что дает шансы уфимцам на успех в гостевой встрече.

    У команды Томи Ламсы сейчас второй лучший показатель в атаке среди клубов Востока, да и в трех очных поединках из пяти последних уфимцы забивали «армейцами» хотя бы парочку голов. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2 за 1.66. 0

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    ЦСКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 12 ноября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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