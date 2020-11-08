Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2020 года

Финляндия
За два матча текущего розыгрыша Евротура финская команда не смогла набрать ни единого балла. С нулем очков и разницей голов — 2:8 она находится на последнем месте.
На старте Кубка Карьяла сборная Финляндии сыграла с Россией. В этом поединке команду Юкки Ялонена подвела реализация, а «красная машина» в итоге раскатала соперников (6:2).
А совсем недавно Финляндия встретилась с Чехией. И снова «львы» испытывали проблемы впереди. Однако в этом противостоянии все ограничилось парочкой шайб (0:2).
В прошлом розыгрыше Кубка Карьяла Финляндия до последнего билась за победу с Чехией. Однако, набрав 7 очков, она финишировала второй, уступив всего 1 балл.
Швеция
После двух поединков Кубка Карьяла эта национальная сборная находится на третьей позиции в таблице. За два матча Евротура она сумела заработать 1 балл.
На старте данного соревнования Швеция билась за победу с Чехией. Однако «три короны» провалили первый период, а в дальнейшем их попытки спастись ни к чему не привели (1:3).
В следующем матче Швеция сразилась с Россией. Первую в игре шайбу подопечные Юхана Гарпенлёва забросили на 15-й минуте третьего периода. Но его команда позволила сопернику отыграться, а затем провалила серию буллитов (1:1, 1:2).
Неудачно для шведов завершился и прошлый розыгрыш Кубка Карьяла. В 2019-м году «три короны» провалили все матчи, заработали 1 балл и закончили турнир последними.
Прогноз и ставка
На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.14, а на победу Швеции — 2.66.
Между собой две эти сборные привыкли играть результативно. Но в данной ситуации команды уже не имеют никакой мотивации.
Голевого представления от их дуэли ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.81. 0