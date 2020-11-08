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    Какой игры ожидать от сборных из нижней части таблицы?

    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Швеция
    Эльмери Эронен
    В матче Кубка Карьяла сборная Финляндии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на Финляндия — Швеция.

    Финляндия

    За два матча текущего розыгрыша Евротура финская команда не смогла набрать ни единого балла. С нулем очков и разницей голов — 2:8 она находится на последнем месте.

    На старте Кубка Карьяла сборная Финляндии сыграла с Россией. В этом поединке команду Юкки Ялонена подвела реализация, а «красная машина» в итоге раскатала соперников (6:2).

    А совсем недавно Финляндия встретилась с Чехией. И снова «львы» испытывали проблемы впереди. Однако в этом противостоянии все ограничилось парочкой шайб (0:2).

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    В прошлом розыгрыше Кубка Карьяла Финляндия до последнего билась за победу с Чехией. Однако, набрав 7 очков, она финишировала второй, уступив всего 1 балл.

    Швеция

    После двух поединков Кубка Карьяла эта национальная сборная находится на третьей позиции в таблице. За два матча Евротура она сумела заработать 1 балл.

    На старте данного соревнования Швеция билась за победу с Чехией. Однако «три короны» провалили первый период, а в дальнейшем их попытки спастись ни к чему не привели (1:3).

    В следующем матче Швеция сразилась с Россией. Первую в игре шайбу подопечные Юхана Гарпенлёва забросили на 15-й минуте третьего периода. Но его команда позволила сопернику отыграться, а затем провалила серию буллитов (1:1, 1:2).

    Неудачно для шведов завершился и прошлый розыгрыш Кубка Карьяла. В 2019-м году «три короны» провалили все матчи, заработали 1 балл и закончили турнир последними.

    Прогноз и ставка

    На победу Финляндии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.14, а на победу Швеции — 2.66.

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    Между собой две эти сборные привыкли играть результативно. Но в данной ситуации команды уже не имеют никакой мотивации.

    Голевого представления от их дуэли ждать не стоит. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 с коэффициентом 1.81. 0

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    Финляндия — Швеция. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2020 года. Прогноз на Финляндия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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