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    Как сыграет Россия в ключевом матче Евротура?

    Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Россия
    Егор Афанасьев
    В матче Кубка Карьяла сборная Чехии сыграет с командой России. Матч пройдет на «Хартвалл Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на Чехия — Россия.

    Чехия

    После двух матчей Евротура чешская сборная находится на первом месте с шестью очками на счету. Российскую команду, которая идет второй, она опережает на 1 балл.

    В стартовой игре Кубка Карьяла Чехия встретилась со Швецией. В этом поединке «львы» без особых проблем разобрались с «тремя коронами» (3:1).

    Во второй встрече Чехия сошлась в битве с Финляндией. В данном противостоянии подопечные Филипа Пешана забросили по шайбе в двух периодах, чего хватило для победы (2:0).

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    В минувшем сезоне Кубка Карьяла сборная Чехии финишировала первой. Тогда «львы» заработали 8 очков, добыв победы над Швецией (3:1), Финляндией по буллитам (2:2, 0:1) и Россией (3:0)

    Россия

    В двух встречах Кубка Карьяла российская сборная смогла заработать пять очков. В турнирной таблице «красная машина» находится на втором месте, минимально отставая от финнов.

    В первой игре Россия билась за победу с Финляндией. Молодые хоккеисты под управлением Игоря Ларионова сенсационно раскатали коллектив Юкки Ялонена (6:2).

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    • Следующая встреча была со сборной Швеции. Поединок против «трех корон» оказался напряженным. Сперва Россия спаслась в третьем периоде, а позже она затащила серию буллитов (1:1, 2:1).

    В минувшем розыгрыша Кубка Карьяла сборная России выступила намного хуже. В том Евротуре она сумела набрать всего 2 очка, отстав от лидеров на 6 баллов.

    Прогноз и ставка

    На победу Чехии в третьем матче Кубка Карьяла букмекеры дают коэффициент 1.81, на ничью — 4.54, а на победу России — 3.50.

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    В грядущем матче определится победитель данного розыгрыша Евротура. Россия с молодежью в составе сыграла неплохо, чем удивила многих.

    Разумеется, Чехия будет фаворитом, но «красная машина» готова сотворить подвиг. Наши прогноз и ставка — победа России с форой +1.5 за 1.81. 0

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    Чехия — Россия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Карьяла 8 ноября 2020 года. Прогноз на Чехия — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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