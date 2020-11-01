«Салават Юлаев» — «Куньлунь». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 1 ноября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» будет принимать «Куньлунь». Матч пройдет на «Уфа-Арене» 1 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Куньлунь».

«Салават Юлаев»

Уфимская команда сыграла в 24 матчах регулярного сезона. В ходе этих поединков она набрала 29 очков, что позволяет ей занимать на данном этапе пятое место в зачете Восточной конференции.

В последнем очном матче с «Куньлунем» «Салават Юлаев» потерпел поражение в Мытищах (3:5), после чего подопечные Томи Ламсы победили в двух других матчах.

Сперва «юлаевцы» в Балашихе одержали верх над «Авангардом» по буллитам (3:3, 2:1), а в следующем поединке уфимцы спокойно разобрались с «Сочи» (2:0). Затем были две потери очков.

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В одной из встреч «Салават Юлаев» проиграл «Витязю» (3:4), а в другой он крупно влетел «Локомотиву» (0:5). В очередной домашней игре уфимцы раскатали «Амур» (4:1). А в поединке с «Металлургом» Мг команда Ламсы победила (4:1).

«Куньлунь»

Пекинцы в 20 матчах регулярки заработали 11 очков. В таблице Восточной конференции они идут последними. Однако от «Нефтехимика», который находится на 11 месте, этот клуб отстает на 1 балл.

В последних шести играх КХЛ «Куньлунь» победил четырежды. Важно учесть, что эти победы были добыты в основное время. В начале неплохой серии «драконы» переиграли как раз «Салават Юлаев» (5:3).

Затем на «Арене Мытищи» подопечные Алексея Ковалева одержали верх над «Торпедо» (3:1). В следующем матче китайский клуб разобрался с «Металлургом» Мг (6:4).

Прервался победный отрезок «Куньлуня» 25 октября из-за неудачной встречи с ЦСКА (2:3). Позже пекинцы победили СКА (2:1) и потерпели поражение от «Барыса» (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью — 5.35, а на победу «Куньлуня» — 5.75.

Разумеется, уфимский клуб будет пытаться взять реванш у команды-аутсайдера, которая смогла обыграть его в Мытищах.

У «Салавата Юлаева» сейчас один из лучших показателей в атаке среди команд Востока (72 гола). В поединке с дерзким китайским коллективом заброшенных шайб будет много. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 1.82. 0