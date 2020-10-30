«Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет в КРК «Нагорный» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Минск.

«Торпедо»

Хоккейная команда из Нижнего Новгорода занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. За 20 матчей она заработала 19 баллов.

В последних двух матчах в «Нагорном» «Торпедо» по разу выиграло и проиграло. Сперва нижегородцы взяли верх над «Сибирью» (3:2).

После этого было поражение от «Автомобилиста» по буллитам (2:2, 2:3). В следующих четырех встречах подопечные Дэвида Немировски сыграли на выезде.

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На чужом льду «Торпедо» влетело «Куньлуню» (1:3), в дополнительное время переиграло ЦСКА (3:2) и «Металлург» Мг (3:2), а также было разгромлено «Трактором» (1:4).

«Динамо» Минск

Белорусская команда на данном этапе регулярки занимает четвертую позицию. За 20 матчей представители Минска смогли заработать 24 балла.

После победы 11 октября над «Динамо» Рига в серии буллитов (3:3, 3:2) «Динамо» Минск потерпело 5 поражений кряду, 4 из которых были зафиксированы в основное время.

В неудачных встречах подопечные Крэйга Вудкрофта были слабее «Локомотива» (0:1), «Спартака» (0:3), «Динамо» Москва (2:5) и ЦСКА (1:5). А затем «зубры» в дополнительное время проиграли «Северстали» (1:2).

Прервать неудачную серию «Динамо» Минск удалось лишь в недавнем поединке. У себя дома белорусский клуб крупно обыграл рижское «Динамо» (3:0).

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, ничья оценивается в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.91.

Лишь в двух очных матчах из десяти последних в Нижнем Новгороде «Торпедо» проиграло.

Другие восемь поединков заканчивались для хозяев удачно. В грядущей игре у клуба из Минска, учитывая нынешнюю форму и кадровые потери, также могут возникнуть проблемы в «Нагорном». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.69. 0