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    По силам ли «Торпедо» минское «Динамо»?

    «Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Минск
    Кирилл Ураков
    В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» будет принимать «Динамо» Минск. Матч пройдет в КРК «Нагорный» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Минск.
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    Хоккей. КХЛ 30 Октября 2020 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 19:00 Динамо Минск Динамо Минск
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    Хоккейная команда из Нижнего Новгорода занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. За 20 матчей она заработала 19 баллов.

    В последних двух матчах в «Нагорном» «Торпедо» по разу выиграло и проиграло. Сперва нижегородцы взяли верх над «Сибирью» (3:2).

    После этого было поражение от «Автомобилиста» по буллитам (2:2, 2:3). В следующих четырех встречах подопечные Дэвида Немировски сыграли на выезде.

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    На чужом льду «Торпедо» влетело «Куньлуню» (1:3), в дополнительное время переиграло ЦСКА (3:2) и «Металлург» Мг (3:2), а также было разгромлено «Трактором» (1:4).

    «Динамо» Минск

    Белорусская команда на данном этапе регулярки занимает четвертую позицию. За 20 матчей представители Минска смогли заработать 24 балла.

    После победы 11 октября над «Динамо» Рига в серии буллитов (3:3, 3:2) «Динамо» Минск потерпело 5 поражений кряду, 4 из которых были зафиксированы в основное время.

    В неудачных встречах подопечные Крэйга Вудкрофта были слабее «Локомотива» (0:1), «Спартака» (0:3), «Динамо» Москва (2:5) и ЦСКА (1:5). А затем «зубры» в дополнительное время проиграли «Северстали» (1:2).

    Прервать неудачную серию «Динамо» Минск удалось лишь в недавнем поединке. У себя дома белорусский клуб крупно обыграл рижское «Динамо» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.11, ничья оценивается в 4.20, а победа «Динамо» Минск — в 2.91.

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    Лишь в двух очных матчах из десяти последних в Нижнем Новгороде «Торпедо» проиграло.

    Другие восемь поединков заканчивались для хозяев удачно. В грядущей игре у клуба из Минска, учитывая нынешнюю форму и кадровые потери, также могут возникнуть проблемы в «Нагорном». Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» в матче за 1.69. 0

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    «Торпедо» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч КХЛ 30 октября 2020 года. Прогноз на «Торпедо» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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