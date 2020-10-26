СКА — «Авангард». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 26 октября 2020 года

В очередном матче регулярного сезона КХЛ СКА будет принимать «Авангард». Матч пройдет в «Ледовом дворце» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Авангард».

СКА

За 20 матчей регулярки команда из Санкт-Петербурга завоевала 25 баллов. В таблице Западной конференции она идет второй, отставая от лидеров уже на 7 пунктов.

В начале месяца СКА в Хабаровске переиграл «Амур» (3:1), однако в двух следующих встречах «армейцы» уступили «Барысу» по буллитам (2:2, 2:3) и «Металлургу» Мг (1:4).

Далее команда под руководством Ротенберга победила «Сочи» (4:3). Но позже было поражение от московского «Динамо» (3:4). Нестабильную игру питерцы продемонстрировали и в следующих четырех поединках.

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В этих встречах СКА разгромил «Сочи» (4:1), оказался слабее ЦСКА (1:3), крупно обыграл «Витязь» и потерпел поражение от «Спартака» в «Ледовом дворце» (1:4).

«Авангард»

Омский клуб в 19 матчах регулярного первенства набрал 28 очков. В таблице Востока он находится на второй позиции, отставая от лидеров на 2 пункта.

В двух встречах в начале октября «Авангард» потерпел поражения. Сперва «ястребы» проиграли «Витязю» по буллитам (1:1, 2:3), а позже — ЦСКА в основное время (2:4).

Другие два матча команда Боба Хартли выиграла. С крупным счетом она прихлопнула «Сибирь» (4:0) и «Сочи» (7:2). А 14 октября было поражение от «Металлурга» Мг (0:3).

Затем в Балашихе «Авангард» оказался слабее «Салавата Юлаева» в послематчевых бросках (3:3, 1:2), однако в другом поединке на своем «льду» омичи разобрались с «Автомобилистом» (6:3).

Прогноз и ставка

На победу СКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.34, на ничью — 4.16, а на победу «Авангарда» — 2.80.

На данном этапе регулярки СКА вновь страдает из-за нестабильных результатов, следствие которых питерцы очень часто теряют очки.

С такой формой «армейцам» будет тяжело тягаться с омским клубом. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» или ничья с коэффициентом 1.58. 0