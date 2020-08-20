«Колорадо» — «Аризона». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч НХЛ 20 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» сыграет с «Аризоной». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 20 августа. Начало встречи — в 00:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Аризона».

«Колорадо»

После возобновления сезона в НХЛ команда из Денвера, штат Колорадо, сыграла в контрольном матче с «Миннесотой» и одержала победу над соперником (3:2).

Затем «Колорадо» взял верх над «Сент-Луисом» (2:1) и «Далласом» (4:0) в рамках группового этапа 1/4 Запада. А 8 августа «Эвс» потерпели поражение от «Вегаса» в овертайме (3:4).

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В посеве 1/4 Запада команда в итоге заняла второе место и попала в плей-офф Кубка Стэнли на «Аризону».

В стартовых двух матчах против «койотов» «Колорадо» победил (3:0; 3:2), а 15 августа подопечные Джареда Беднара уступили «Йотис» (2:4). В недавнем поединке «Эвс» разбили «Аризону» (7:1) и повели в серии с двойным преимуществом — 3:1.

«Аризона»

Коллектив из Глендейла, штат Аризона, в контрольной встрече после паузы был разгромлен «Вегасом» (1:4), а в первом матче плей-офф серии «псы» одержали верх над «Нэшвиллом» (4:3).

Затем «Аризона» уступила «Предс» (2:4), но 5 августа «Йотис» вновь вышли вперед в серии (4:1). В заключительном поединке подопечные Рика Токкета были сильнее в овертайме (4:3).

В плей-офф Кубка Стэнли «Йотис» сражаются за выход в следующий раунд с «Колорадо». Однако в стартовых матчах клуб из Глендейла проиграл (0:3; 2:3).

15 августа «Аризона» оказалась сильнее соперников (4:2), а через 3 дня «койоты» провалили поединок, потерпев разгромное поражение (1:7).

Прогноз и ставка

На победу «Колорадо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 4.78, а на победу «Аризоны» — 4.48.

Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аризоны» больше 2 с коэффициентом 2.00. 0