«Монреаль» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Филадельфией». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 18 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Филадельфия».

«Монреаль»

Впервые после выхода из вынужденной паузы команда из провинции Квебек, Канада, сыграла с «Торонто» в контрольном матче, в котором она уступила «кабанам» (2:4).

А в серии плей-офф «Монреаль» провел четыре встречи с «Питтсбургом». В первом поединке «Хабс» вырвали победу в дополнительное время (3:2), но во второй игре они оказались слабее «Пенс» (1:3).

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Затем «трехцветные» дважды одержали верх над «Питтсбургом» (4:3; 2:0). В плей-офф Кубка Стэнли команда Клода Жюльена встретилась еще с одним клубом из штата Пенсильвания.

В первой дуэли против «Филадельфии» «Монреаль» проиграл (1:2), а на следующий день он всухую раскатал «Флайерз» (5:0). Но 17 августа «славные» уступили минимально (0:1).

«Филадельфия»

Свой первый матч после паузы команда из Филадельфии, штат Пенсильвания, провела против «Питтсбурга». В противостоянии с принципиальным соперником она победила в овертайме (3:2).

А в групповом раунде 1/4 Востока «Филадельфия» сумела завоевать 6 очков, благодаря чему она заняла первое место в таблице.

В стартовой игре подопечные Алена Виньо прихлопнули «Бостон» (4:1), а чуть позже они одержали победу над «Вашингтоном» (3:1). В последней встрече его команда разгромила «Тампу» (4:1).

Удачная серия «Филадельфии» продолжилась и в Кубке Стэнли, где «Флайерз» обыграли «Монреаль» (1:2). Однако 14 августа команда Виньо уступила канадцам (0:5). Повести в серии ей удалось 17 августа благодаря скромной победе (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Монреаля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.98, на ничью — 4.38, а на победу «Филадельфии» — 2.17.

В четвертом матче серии будет решаться многое, поэтому обе команды постараются сыграть ярко впереди. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5 с коэффициентом 1.76. 0