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    НХЛ. «Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари», «Вегас» в шаге от выхода в следующий раунд

    Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Стэнли 17 августа

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    Хоккеисты «Далласа»
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    «Калгари» — «Даллас» 4:5 ОТ

    «Даллас» победил «Калгари» в первом раунде плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0).

    В составе победителей хет-триком в основное время отличился Джо Павелски и еще одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Победная шайба в овертайме на счету российского форварда Александра Радулова.

    В составе «Калгари» дубль на свой счет записал Сэм Беннетт и по разу отличились Джонни Гордо и Тобиас Ридер.

    НХЛ. Кубок Стэнли Запад. Первый раунд. Четвертый матч
    «Калгари» — «Даллас» — 4:5 ОТ (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Павелски — 3 (бол., Клингберг, Сегин), 18:11 — 0:1. Годро — 3 (бол., Беннетт, Монахэн), 21:54 — 1:1. Павелски — 4 (Комо, Линделл), 23:14 — 1:2. Беннетт — 4 (бол., Монахэн, Годро), 23:57 — 2:2. Беннетт — 5 (Лучич), 34:50 — 3:2. Гурьянов — 2 (бол., Хейсканен, Хинтс), 39:23 — 3:3. Ридер — 3 (мен., Райан, Андерссон), 43:11 — 4:3. Павелски — 5 (Клингберг, Сегин), 59:48 — 4:4. Радулов — 2 (Клингберг, Бенн), 76:05 — 4:5Вратари: Тэлбот — Худобин (57:49 — 59:48)Штраф: 14-8Броски: 40 (14+15+6+5) — 62 (11+18+21+12)

    Счет серии стал равным — 2:2. Следующий матч состоится 18 августа.

    «Калгари» — «Даллас» 4:5 ОТ

    «Чикаго» — «Вегас» 3:1

    «Чикаго» обыграл «Вегас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

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    • В составе победителей отличились Дрей Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Ши Теодор.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Первый раунд. Четвертый матч
    «Чикаго» обыграл «Вегас» (3:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
    Голы: Каджула — 1 (Мяяття, Дак), 4:08 — 1:0. Хаймор — 3 (Кит), 13:40 — 2:0. Теодор — 4 (Мартинес, Ривз), 13:58 — 2:1. Дебринкэт — 1 (п.в., Мерфи), 59:49 — 3:1Вратари: Кроуфорд — Ленер (58:40)Штраф: 6-6Броски: 25 (8+7+10) — 49 (20+16+13)

    Эта победа позволила «Чикаго» сократить отставание в серии — 1:3. Следующий матч состоится 18 августа.

    «Чикаго» — «Вегас» 3:1

    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:1

    «Филадельфия» победила «Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

    Автором единственной шайбы на 6-й минуте матча стал Якуб Ворачек. Ассистентами выступили Клод Жиру и Роберт Хег.

    Голкипер «Филадельфии» Картер Харт отразил 23 броска, защитник Иван Проворов провел на льду почти 27 минут.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Восток. Первый раунд. Третий матч
    «Монреаль» — «Филадельфия» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
    Гол: Ворачек — 2 (Жиру, Хегг), 5:21 — 0:1Вратари: Прайс (57:59) — ХартШтраф: 12-6Броски: 23 (5+8+10) — 20 (8+6+6)

    Эта победа позволила «Флайерз» выйти вперед в серии — 2:1. Следующий матч состоится 18 августа.

    «Монреаль» — «Филадельфия» 0:1

    «Ванкувер» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ

    «Сент-Луис» благодаря голу Брэйдена Шенна на 75-й минуте овертайма обыграл «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

    «Блюзмены» сократили отставание в серии — 1:2. 0

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