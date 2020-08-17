НХЛ. «Даллас» сравнял счет в серии с «Калгари», «Вегас» в шаге от выхода в следующий раунд

«Калгари» — «Даллас» 4:5 ОТ
«Даллас» победил «Калгари» в первом раунде плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ (1:0, 2:3, 1:1, 1:0).
В составе победителей хет-триком в основное время отличился Джо Павелски и еще одну шайбу забросил Денис Гурьянов. Победная шайба в овертайме на счету российского форварда Александра Радулова.
В составе «Калгари» дубль на свой счет записал Сэм Беннетт и по разу отличились Джонни Гордо и Тобиас Ридер.
Счет серии стал равным — 2:2. Следующий матч состоится 18 августа.
«Чикаго» — «Вегас» 3:1
«Чикаго» обыграл «Вегас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
В составе победителей отличились Дрей Каджула, Мэттью Хаймор и Алекс Дебринкэт. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Ши Теодор.
Эта победа позволила «Чикаго» сократить отставание в серии — 1:3. Следующий матч состоится 18 августа.
«Монреаль» — «Филадельфия» 0:1
«Филадельфия» победила «Монреаль» в матче первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Автором единственной шайбы на 6-й минуте матча стал Якуб Ворачек. Ассистентами выступили Клод Жиру и Роберт Хег.
Голкипер «Филадельфии» Картер Харт отразил 23 броска, защитник Иван Проворов провел на льду почти 27 минут.
Эта победа позволила «Флайерз» выйти вперед в серии — 2:1. Следующий матч состоится 18 августа.
«Ванкувер» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ
«Сент-Луис» благодаря голу Брэйдена Шенна на 75-й минуте овертайма обыграл «Ванкувер» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0).
«Блюзмены» сократили отставание в серии — 1:2. 0