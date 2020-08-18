«Каролина» — «Бостон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года

«Каролина»
В предсезонном матче команда из города Роли, штат Северная Каролина, потерпела поражение от «Вашингтона» (2:3).
А в серии плей-офф «Каролина» встретилась с «Рейнджерс» и выиграла три поединка кряду. Сперва «Кейнс» одержали верх с минимальным разрывом (3:2).
Затем подопечные Рода Бриндамора дважды раскатали «синерубашечников» с одинаковым счетом (4:1). В стартовой игре Кубка Стэнли его команда в овертайме уступила «Бостону» (3:4).
Выровнять положение в серии «Каролине» удалось 14 августа благодаря победе (3:2). Но 15 числа «Кейнс» снова были слабее (1:3).
«Бостон»
Впервые после вынужденной паузы коллектив из Бостона, штат Массачусетс, вышел на лед 31 июля. В контрольной игре он влетел «Коламбусу» (1:4).
А после этого «Бостон» принял участие в трех матчах группы. В турнирной таблице 1/4 Востока «медведи» заняли последнее место с нулем очков.
Сперва подопечные Брюса Кэссиди были разбиты «Филадельфией» (1:4), а позже они оказались слабее «Тампы-Бэй» (2:3) и «Вашингтона» (1:2).
В Кубке Стэнли «Бостон» выиграл у «Каролины» в дополнительное время (4:3), но через 2 дня уже «Кейнс» вышли победителями (2:3). В третьем матче серии «Бис» взяли верх (3:1).
Прогноз и ставка
На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.48, а на победу «Бостона» — 2.30.
Наши прогноз и ставка — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 1.72. 0