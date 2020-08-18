«Каролина» — «Бостон». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч НХЛ 18 августа 2020 года

В матче плей-офф Кубка Стэнли «Каролина» сыграет с «Бостоном». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 18 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Бостон».

«Каролина»

В предсезонном матче команда из города Роли, штат Северная Каролина, потерпела поражение от «Вашингтона» (2:3).

А в серии плей-офф «Каролина» встретилась с «Рейнджерс» и выиграла три поединка кряду. Сперва «Кейнс» одержали верх с минимальным разрывом (3:2).

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Затем подопечные Рода Бриндамора дважды раскатали «синерубашечников» с одинаковым счетом (4:1). В стартовой игре Кубка Стэнли его команда в овертайме уступила «Бостону» (3:4).

Выровнять положение в серии «Каролине» удалось 14 августа благодаря победе (3:2). Но 15 числа «Кейнс» снова были слабее (1:3).

«Бостон»

Впервые после вынужденной паузы коллектив из Бостона, штат Массачусетс, вышел на лед 31 июля. В контрольной игре он влетел «Коламбусу» (1:4).

А после этого «Бостон» принял участие в трех матчах группы. В турнирной таблице 1/4 Востока «медведи» заняли последнее место с нулем очков.

Сперва подопечные Брюса Кэссиди были разбиты «Филадельфией» (1:4), а позже они оказались слабее «Тампы-Бэй» (2:3) и «Вашингтона» (1:2).

В Кубке Стэнли «Бостон» выиграл у «Каролины» в дополнительное время (4:3), но через 2 дня уже «Кейнс» вышли победителями (2:3). В третьем матче серии «Бис» взяли верх (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.72, на ничью — 4.48, а на победу «Бостона» — 2.30.

Наши прогноз и ставка — тотал второго периода больше 1.5 с коэффициентом 1.72. 0