НХЛ. Свечников не доиграл матч с «Бостоном», Кучеров отметился ассистом в игре с «Коламбусом»

В Национальной хоккейной лиге прошли третьи матчи первого раунда плей-офф.

«Каролина» — «Бостон» 1:3

«Бостон» обыграл «Каролину» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей отличились Чарли Койл, Шон Курали и Брэд Маршан.

По ходу матча форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников получил травму.

Кубок. Стэнли. Первый раунд «Каролина» — «Бостон» — 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) Голы: Койл — 2 (бол., Маршан, Крейчи), 20:14 — 0:1. Керали — 1 (мен., Койл, Макэвой), 41:16 — 0:2. Нидеррайтер — 1 (бол.), 46:30 — 1:2. Маршан — 2 (п.в., Крейчи), 59:29 — 1:3Вратари: Мразек (57:53 — 59:29) — ГалакШтраф: 10 — 10Броски: 30 (15+8+7) — 39 (7+20+12)

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона».

«Каролина» — «Бостон» 1:3

«Аризона» — «Колорадо» 4:2

«Аризона» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли одержала победу над «Колорадо» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

У победителей точные броски нанесли Дерек Степан, Брэд Ричардсон, Тейлор Холл и Лоусон Круз.

В составе проигравших голы в активе Андре Бураковски и Микко Рантанена.

Кубок. Стэнли. Первый раунд «Аризона» — «Колорадо» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Степан — 1 (Келлер, Холл), 6:29 — 1:0. Бураковски — 3 (Жирар), 33:12 — 1:1. Ричардсон — 2 (Гарлэнд, Димерс), 39:26 — 2:1. Холл — 2 (п.в.), 58:40 — 3:1. Рантанен — 2 (Макар, Маккиннон), 59:03 — 3:2. Круз — 2 (п.в., Седерберг, Димерс), 59:55 — 4:2Вратари: Кюмпер — Францоуз (57:25 — 58:40, 58:50 — 59:03, 59:21 — 59:55)Штраф: 6 — 6Броски: 23 (12+5+6) — 51 (20+16+15)

«Колорадо» ведет в серии 2-1. Следующий матч состоится 18 августа.

«Аризона» — «Колорадо» 4:2

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:3

«Тампа-Бэй» выиграла у «Коламбуса» со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей шайбы забрасывали Алекс Киллорн, Брэйден Пойнт и Виктор Хедман. Российский форвард Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу.

У «Блю Джекетс» забивали Райли Нэш и Эрик Робертсон.

Кубок. Стэнли. Первый раунд «Коламбус» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) Голы: Киллорн — 2 (Чирелли, Богосян), 15:48 — 0:1. Нэш — 1 (Нюквист), 21:49 — 1:1. Пойнт — 4 (Макдона, Кучеров), 34:16 — 1:2. Хедман — 1 (Верхэге, Пакетт), 38:53 — 1:3. Робинсон — 1 (Нэш, Веннберг), 41:37 — 2:3Вратари: Корписало (58:25) — ВасилевскийШтраф: 2 — 8Броски: 17 (10+4+3) — 34 (8+16+10)

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Следующий матч состоится 17 августа.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй» 2:3

«Чикаго» — «Вегас» 1:2

«Вегас» в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли одержал победу над «Чикаго» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе победителей отличились Вильям Карлссон и Патрик Браун.

У «Блэкхокс» шайбу забросил Олли Мяяття.

Кубок. Стэнли. Первый раунд «Чикаго» — «Вегас» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Карлссон — 2 (мен., Стоун), 4:12 — 0:1. Браун — 1 (Так, Шмидт), 35:23 — 0:2. Мяяття — 3 (Каджула, Кейн), 46:21 — 1:2Вратари: Кроуфорд (58:12) — ФлериШтраф: 6 — 8Броски: 27 (9+7+11) — 26 (6+12+8)

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч состоится 17 августа.