«Вегас» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч НХЛ 14 августа 2020 года

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 14 августа. Начало встречи — в 00:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Чикаго».

«Вегас»

Команда из Парадайса, штат Невада, впервые после паузы провела матч 31 июля. В тот день она в рамках контрольной встречи разгромила «Аризону» (4:1).

Затем в групповом раунде «Вегас» завоевал три победы в трех поединках и занял первое место в таблице посева Запада с 6 очками в копилке.

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В первых двух матчах группы «золотые отбросы» одержали верх над «Далласом» (5:3) и «Сент-Луисом» (6:4). А 8 августа подопечные Питера Дебура в овертайме выиграли у «Колорадо» (4:3).

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Вегас» попал на «Чикаго». В стартовом поединке коллектив из пригорода Лас-Вегаса разгромил «ястребов» (4:1) и повел в серии — 1:0.

«Чикаго»

Команда из Чикаго, штат Иллинойс, провела свой матч предсезонки 30 июля. В этой встрече она разбила «Сент-Луис» всухую (4:0).

Позже «Чикаго» сразился в плей-офф с «Эдмонтоном». Благодаря трем победам подопечные Джереми Коллитона выиграли серию со счетом 3:1.

В стартовом матче с канадцами «ястребы» оказались сильнее (6:4), но уже во втором поединке они потерпели поражение (3:6).

В двух заключительных играх «Чикаго» победил (4:3; 3:2). В первой встрече плей-офф Кубка Стэнли «Би-хокс» были разгромлены «Вегасом» (1:4).

Прогноз и ставка

Победа «Вегаса» во втором матче серии оценивается в 1.85, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Чикаго» — 3.58.

В грядущем матче команда из Лас-Вегаса попытается удвоить преимущество в серии, однако «Чикаго», желающий выровнять положение, не позволит соперникам забить много. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вегаса» меньше 3.5 за 1.76. 0