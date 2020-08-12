«Вегас» — «Чикаго». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч НХЛ 12 августа 2020 года

В 1/8 финала НХЛ «Вегас» сыграет с «Чикаго». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 12 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Вегас» — «Чикаго».

«Вегас»

Возобновление сезона в хоккее началось для «Вегаса» динамично. В поединке с «Аризоной» коллектив Питера Дебура разгромил противников со счетом 4:1.

Далее клуб из Санрайза, южный пригород Лас-Вегаса, провел три матча в посеве Запада, набрал 6 очков и занял первое место.

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В стартовом поединке группового раунда «золотые отбросы» прихлопнули «Даллас» (5:3). В следующей игре они добыли волевую победу над «Сент-Луисом» (6:4).

Самым сложным для «Вегаса» оказался матч с «Колорадо», который дошел до дополнительного времени. Но в овертайме подопечные Дебура все же завоевали нужный результат (4:3).

«Чикаго»

Рестарт НХЛ «Чикаго» начал с предсезонного поединка с «Сент-Луисом». На «Роджерс Плейс» «дрозды» не оставили шансов соперникам, раскатав тех со счетом 4:0.

В плей-офф клуб из Чикаго, штат Иллинойс, четырежды сыграл с «Эдмонтоном» и выиграл серию — 3:1.

Первый поединок против представителей Канады закончился для «Би-хокс» победой (6:4), однако во второй встрече «ястребы» потерпели поражение (6:3).

Очередная игра с «Эдмонтоном» 6 августа была для «Чикаго» успешной (4:3), ну а в финальном сражении подопечные Джереми Коллитона взяли верх над «нефтью» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

На победу «Вегаса» в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.92, а на победу «Чикаго» — 3.28.

После паузы в хоккее эти два клуба играют очень результативно. Да и в восьми очных поединках из девяти соперники забивали друг другу минимум 6 голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.65. 0