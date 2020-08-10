Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли
globallookpress.com
Западная конференция
«Вегас» (1) — «Чикаго» (12)
«Колорадо» (2) — «Аризона» (11)
«Сент-Луис» (3) — «Калгари» (8)
«Даллас» (4) — «Ванкувер» (7)
Восточная конференция
«Филадельфия» (1) — «Монреаль» (12)
«Тампа» (2) — «Коламбус» (9)
«Вашингтон» (3) — «Айлендерс» (7)
«Бостон» (4) — «Каролина» (6)
В скобках указан номер посева.
Напомним, сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат-2019/20 решили не доигрывать. Сезон возобновился сразу с розыгрыша Кубка Стэнли, в квалификационном раунде которого приняли участие 24 клуба. 0