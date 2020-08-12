«Даллас» — «Калгари». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч НХЛ 12 августа 2020 года

В первом раунде плей-офф Кубка Стэнли «Даллас» сыграет с «Калгари». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 12 августа. Начало встречи — в 00:30 мск. Прогноз на «Даллас» — «Калгари».

«Даллас»

После возобновления сезона команда из Далласа, штат Техас, сыграла с «Нэшвиллом» в контрольном поединке, в котором потерпела поражение всухую (0:2).

В групповом раунде «Даллас» дважды проиграл в основное время, а в турнирной таблице 1/4 Запада «шерифы» заняли второе место с двумя очками.

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Первая встреча группы завершилась для подопечных Рика Боунесса поражением от «Вегаса» (3:5), после чего техасцы были разгромлены «Колорадо» (0:4).

А единственный удачный результат «Даллас» добыл 9 августа. В серии послематчевых бросков «шерифы» взяли верх над «Сент-Луисом» (1:1, 1:0).

«Калгари»

Канадский клуб из Калгари, провинция Альберта, после паузы в хоккее вышел на лед 29 июля. В контрольной встрече он был разгромлен «Эдмонтоном» (1:4).

В плей-офф серии «Калгари» сразился с «Виннипегом». В четырех поединках «огоньки» выиграли трижды — 3:1.

В первом матче против «Джетс» подопечные Джеффа Уорда победили крупно (4:1), однако во второй игре они оказались слабее (2:3).

Третий поединок серии закончился для «Калгари» разгромной победой (6:2), а в заключительном сражении «Флеймз» разобрались с «Виннипегом» всухую (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Далласа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.63, на ничью — 4.24, а на победу «Калгари» — 2.43.

После возобновления НХЛ канадцы играли результативно, а «Даллас» лишь благодаря победе по буллитам в последнем поединке прервал серию из девяти поражений. Наши прогноз и ставка — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 1.96. 0