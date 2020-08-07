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    Как много шайб «Аризона» и «Нэшвилл» вколотят друг другу?

    «Аризона» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аризона» — «Нэшвилл»
    «Аризона» — «Нэшвилл»
    В плей-офф матче НХЛ «Аризона» сыграет с «Нэшвиллом». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 7 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Аризона» — «Нэшвилл».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 07 Августа 2020 года
    Аризона
  • НХЛ. Предсезонка
    •  Аризона 21:30 Нэшвилл Нэшвилл
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Аризона»

    Перед паузой в хоккее клуб из Глендейла, штат Аризона, замыкал пятерку сильнейших в зачете Тихоокеанского дивизиона.

    В регулярке «Йотис» играли неплохо, однако в двух последних матчах команда Рика Токкета потерпела поражения от «Калгари» (2:3) и «Виннипега» (2:4).

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    Предсезонка закончилась для «Аризоны» тоже провально. В контрольном поединке «псы» были разгромлены «Вегасом» (1:4).

    А в плей-офф серии «Аризона» провела три встречи с «Нэшвиллом». В двух из них «Йотис» одержали верх (4:3; 4:1), еще в одной команда проиграла (2:4).

    «Нэшвилл»

    Хоккейная команда из Нашвилла, штат Теннесси, до приостановки НХЛ занимала четвертую позицию в рейтинге Центрального дивизиона.

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    • Регулярный сезон «Нэшвилл» закончил тремя победами в основное время над «Далласом» (2:0; 1:0) и над «Монреалем» (4:2).

    Предсезонную встречу команда Джона Хайнса провела в Эдмонтоне против «Далласа». И вновь «Смэшвилл» всухую переиграл техасцев (2:0).

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    В первая игра в плей-офф закончилась для «Предс» поражением от «Аризоны» (3:4). Сравняться с «койотами» «Нэшвиллу» удалось 4 августа (4:2), но в недавнем матче «коты» снова проиграли (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аризоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.88, на ничью — 4.30, а на победу «Нэшвилла» — 2.25.

    В четвертом поединке серии «Предс» вынуждены будут идти вперед, чтобы спасать для себя плей-офф, у «Аризоны» же появятся возможности и для собственных контратак. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.61. 0

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    «Аризона» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч НХЛ 7 августа 2020 года. Прогноз на «Аризона» — «Нэшвилл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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