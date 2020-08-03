ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахОстаться на вершине. Как «Ливерпуль» может вновь стать чемпионом? Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев? «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
  • 21:52
    • Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ, Семак — лучший тренер
  • 21:34
    • «Арсенал» завоевал Кубок Англии
  • 00:07
    • Иммобиле — обладатель «Золотой бутсы»
  • 23:52
    • «Аталанта» проиграла «Интеру», «Наполи» победил «Лацио»
  • 23:40
    • «Милан» разгромил «Кальяри», «Ювентус» уступил «Роме»
  • 22:19
    • «Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезона
  • 21:41
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
    Все новости спорта

    Сколько шайб забросит «Ванкувер» «Миннесоте»?

    «Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Миннесота»
    Куинн Хьюз
    В плей-офф НХЛ «Ванкувер» сыграет с «Миннесотой». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 3 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Миннесота».
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Августа 2020 года
    Ванкувер
  • НХЛ
    •  Ванкувер 05:30 Миннесота Миннесота
  • Кубок Стэнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Ванкувер»

    Канадский коллектив из провинции Британская Колумбия до паузы сыграл в 69 матчах. В них команда забила 228 шайб, пропустила 217, а в таблице Тихоокеанского дивизиона она замыкала тройку сильнейших.

    С 28 февраля по 5 марта «Ванкувер» четырежды проиграл. В трех встречах на выезде «Накс» уступили «Оттаве» (2:5), «Торонто» (2:4) и «Коламбусу» (3:5).

    Все прогнозы на хоккей

    Затем на своей арене коллектив Трэвиса Грина оказался слабее «Аризоны» (2:4). Неприятная серия прервалась благодаря победе над «Колорадо» (6:3).

    9 марта «Ванкувер» не справился с «Коламбусом» (1:2), а в последней встрече регулярки он по буллитам одолел «Айлендерс» (4:4, 1:0). В рамках предсезонки «Накерс» проиграли «Виннипегу» (1:4).

    «Миннесота»

    В 69 матчах регулярки команда из Сент-Пола забила и пропустила по 220 шайб. В таблице Центрального дивизиона она находилась на шестом месте.

  • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • Читайте по теме

    • В последних пяти матчах перед уходом на карантин «Миннесота» выиграла три раза. В начале марта подопечные Дина Эвасона уступили «Вашингтону» (3:4).

    Но позже «Минни» одержала верх над «Нэшвиллом» (3:1) и «Сан-Хосе» (3:2). Седьмого марта эта команда была разгромлена «Лос-Анджелесом» на выезде (3:7).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    В последнем матче регулярки «Миннесота» в овертайме победила «Анахайм» (5:4). В предсезонной игре коллектив Эвасона не справился с «Колорадо» (2:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.24, а на победу «Миннесоты» — 2.57.

    В этом сезоне «Миннесота» пропускает довольно много, что должно быть на руку забивному «Ванкуверу». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 с коэффициентом 1.75. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе Эрткуэйкс — Миннесота Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай СИПГ — Хэбей Чайна Форчун
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Чунцин Лифань — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шинник — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Лечче — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • На что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
    • 16:20 30/07/2020     Юрген Клопп
  • Топ-7 счастливчиков сезона в АПЛ
    • 04:40 30/07/2020     Криштиану Роналду
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
    • Вчера в 00:49
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года. Прогноз на «Ванкувер» — «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры