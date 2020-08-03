«Ванкувер» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

В плей-офф НХЛ «Ванкувер» сыграет с «Миннесотой». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 3 августа. Начало встречи — в 05:30 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Миннесота».

«Ванкувер»

Канадский коллектив из провинции Британская Колумбия до паузы сыграл в 69 матчах. В них команда забила 228 шайб, пропустила 217, а в таблице Тихоокеанского дивизиона она замыкала тройку сильнейших.

С 28 февраля по 5 марта «Ванкувер» четырежды проиграл. В трех встречах на выезде «Накс» уступили «Оттаве» (2:5), «Торонто» (2:4) и «Коламбусу» (3:5).

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Затем на своей арене коллектив Трэвиса Грина оказался слабее «Аризоны» (2:4). Неприятная серия прервалась благодаря победе над «Колорадо» (6:3).

9 марта «Ванкувер» не справился с «Коламбусом» (1:2), а в последней встрече регулярки он по буллитам одолел «Айлендерс» (4:4, 1:0). В рамках предсезонки «Накерс» проиграли «Виннипегу» (1:4).

«Миннесота»

В 69 матчах регулярки команда из Сент-Пола забила и пропустила по 220 шайб. В таблице Центрального дивизиона она находилась на шестом месте.

В последних пяти матчах перед уходом на карантин «Миннесота» выиграла три раза. В начале марта подопечные Дина Эвасона уступили «Вашингтону» (3:4).

Но позже «Минни» одержала верх над «Нэшвиллом» (3:1) и «Сан-Хосе» (3:2). Седьмого марта эта команда была разгромлена «Лос-Анджелесом» на выезде (3:7).

В последнем матче регулярки «Миннесота» в овертайме победила «Анахайм» (5:4). В предсезонной игре коллектив Эвасона не справился с «Колорадо» (2:3).

Прогноз и ставка

На победу «Ванкувера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 4.24, а на победу «Миннесоты» — 2.57.

В этом сезоне «Миннесота» пропускает довольно много, что должно быть на руку забивному «Ванкуверу». Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 2.5 с коэффициентом 1.75. 0