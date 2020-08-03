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    Добудет ли «Торонто» положительный для себя результат?

    «Торонто» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Коламбус»
    Александер Керфут
    В плей-офф НХЛ «Торонто» сыграет с «Коламбусом». Матч пройдет на «Скотиабанк Арене» в Торонто 3 августа. Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Коламбус».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 03 Августа 2020 года
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    «Торонто»

    Канадский клуб из провинции Онтарио занимал второе место в таблице Атлантического дивизиона. В 70 матчах команда вколотила 245 шайб и пропустила 195.

    Незадолго до ухода на карантин «Торонто» выиграл в четырех поединках из семи последних. Сперва «листья» победили «Тампу» (4:3), «Флориду» (5:3) и «Ванкувер» (4:2).

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    А затем «кабаны» крупно влетели «Сан-Хосе» (2:5), уступили по буллитам «Лос-Анджелесу» (0:0, 1:2) и не справились с «Анахаймом» (1:2).

    11 марта «Торонто» на родном льду одержал верх над «Тампой-Бэй» (2:1). В предсезонном матче подопечные Шелдона Кифа прихлопнули «Монреаль» (4:2).

    «Коламбус»

    Представители штата Огайо находились на шестом месте в таблице Столичного дивизиона. В 70 матчах они забросили 180 шайб, а пропустить успели 187.

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    • В феврале «Коламбус» проиграл в восьми встречах кряду, а незадолго до паузы «пушки» уступили четырежды в шести поединках.

    В конце зимы команда Джона Тортореллы дважды влетела «Миннесоте» (4:5, 0:5), после чего «мундиры» взяли верх над «Ванкувером» (5:3).

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    Позже «Коламбус» был обыгран «Калгари» в овертайме (2:3), а 8 марта он оказался слабее «Эдмонтона» (1:4). Затем подопечные Тортореллы разобрались с «Ванкувером» (2:1), а в предсезонке они раскатали «Бостон» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Торонто» в основное время букмекеры дают коэффициент 2.07, на ничью — 4.30, а на победу «Коламбуса» — 3.22.

    До приостановки сезона «Коламбус» серьезно сдал позиции и очень часто проигрывал. В родных стенах клуб из Канады постарается воспользоваться проблемами соперников в защите. Наши прогноз и ставка — победа «Торонто» в матче за 1.66. 0

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    «Торонто» — «Коламбус». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 3 августа 2020 года. Прогноз на «Торонто» — «Коламбус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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