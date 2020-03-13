«Калгари» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч НХЛ 13 марта 2020 года

В очередной игре НХЛ «Калгари» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 13 марта на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Калгари» — «Айлендерс».

«Калгари»

Представители Канады из провинции Альберта замыкают тройку сильнейших в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, имея в своей копилке 79 набранных баллов.

Зимние выступления «Калгари» закончил негативно, потерпев два поражения кряду. 28 февраля подопечные Джеффа Уорда потеряли очки в игре с «Нэшвиллом» в дополнительное время (3:4).

А чуть позже «огоньки» оказались слабее «Тампы-Бэй» (3:4). В стартовых же весенних встречах канадцы победили. Сперва на выезде они всухую переиграли «Флориду» (3:0).

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Затем «Калгари» на своей арене оказался сильнее «Коламбуса» в овертайме (3:2). 7 марта команда Уорда одолела «Аризону» (3:2). Однако, в последнем на сегодня матче этот коллектив не справился дома с «Вегасом» (3:5).

«Айлендерс»

Нью-Йоркский хоккейный клуб из Бруклина опустился на шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, покинув зону плей-офф. За 68 матчей команда заработала 80 баллов.

Сейчас «Айлендерс» выглядит ужасно. Коллектив Барри Троца не может победить в течение семи поединков. Последний раз его подопечные выигрывали 24 февраля. Это была встреча с «Сан-Хосе» (4:1).

Затем «Айлс» в дополнительное время потерпели поражения от «Рейнджерс» (3:4) и «Сент-Луиса» (2:3), после чего представители Нью-Йорка были разгромлены «Бостоном» (0:4) и «Монреалем» (2:6).

6 марта «Айлендерс» оказался слабее «Оттавы» (3:4), а на следующий день коллектив Барри Троца в овертайме влетел «Каролине» (2:3). 11 числа «Айл» по буллитам не смогли справиться с «Ванкувером» (4:4, 0:1).

Прогноз

Победа «Калгари» в этой встрече оценивается в 2,20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,40, а на победу «Айлендерс» — 2,76.

Пока «Айлс» находятся в плохой форме и пропускают много. Этим канадцы должны пользоваться в домашнем поединке. Наш прогноз — победа «Калгари» в матче с коэффициентом 1,74. 0