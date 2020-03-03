«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 3 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ «Йокерит» будет принимать «Локомотив». Матч состоится 3 марта на «Хартвалл Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — «Локомотив».

«Йокерит»

В ходе регулярного чемпионата КХЛ команда из Финляндии завоевала 84 балла. Это позволило ей выйти в плей-офф с третьего места в турнирной таблице Западной конференции.

После разгромного поражения 1 февраля от «Локомотива» (0:5) «Йокерит» выиграл в трех встречах кряду, одержав верх над «Динамо» Рига (4:2), «Трактором» (3:2) и «Авто» (4:3). А затем «джокеры» по буллитам уступили «Магнитке» (3:3, 1:2).

17 февраля подопечные Лаури Марьямяки разбили «Динамо» Москва (5:0). Через несколько дней они по буллитам разобрались с «Авангардом» (1:1, 4:3). В последних матчах клуб из города Хельсинки проиграл СКА (1:6) и «Торпедо» (1:3).

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1 марта «Хартвалл Арена» стала свидетелем битвы «Йокерита» и «Локомотива». В домашнем поединке хозяева без сопротивления расправились с «Локо» (6:0), добыв первую победу в серии — 1:0.

«Локомотив»

Команда, которая базируется в Ярославле, в турнирной таблице Западной конференции заняла шестую позицию. В 62 матчах регулярки она набрала 73 балла.

15 февраля «Локомотив» на «Арене-2000» принимал ЦСКА. Это противостояние завершилось крупным поражением «железнодорожников» всухую (0:4).

Однако, в следующих трех поединках подопечные Майка Пелино одержали верх над «Витязем» (5:1), «Авангардом» (1:0) и минским «Динамо» (5:3). Последняя игра в регулярке закончилась для «Локо» потерей очков от «Витязя» по буллитам (4:4, 1:2).

1 марта в ходе четвертьфинала конференций «Локомотив» сразился в гостях с «Йокеритом». Но этот матч клуб из Ярославля провел ужасно, влетев «джокерам» со счетом 0:6.

Прогноз

На победу «Йокерита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничью — 4,10, а на победу «Локомотива» — 3,13.

На «Хартвалл Арене» вновь сойдутся две команды, которые не любят действовать от обороны, благодаря чему их матчи получаются зрелищными и результативными. Наш прогноз — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0